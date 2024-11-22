Что говорят в ФРГ об ударе РФ по Украине ракетой "Орешник"

Канцлер говорит об "ужасной эскалации" войны России против Украины, аналитики - об очередном бряцанье ядерным оружием и политическом сигнале Западу. Военные эксперты сомневаются в эффективности новой ракеты.

В отличие от канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), назвавшего применение Россией в войне против Украины экспериментальной гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" "ужасной эскалацией", немецкие СМИ и военные аналитики спокойнее отнеслись к этому факту. Так, газета Tagesspiegel цитирует бывшего посла Украины в США Валерия Чалого, считающего, что Москва просто не видит иного способа отреагировать на удары ВСУ по целям в самой России американскими и британскими ракетами малой дальности.

"Путин демонстрирует силу"

"О том, насколько опасна эта война, свидетельствует последняя ее эскалация", - заявил утром в пятницу, 22 ноября, Олаф Шольц. То же самое, по его словам, относится к участию северокорейских военных в боевых действиях на стороне России и "гибнущих во имя имперской мечты Путина".

Канцлер по-прежнему против поставок Украине ракет TAURUS Фото: Leonhard Simon/Getty Images

При этом канцлер подтвердил свой отказ поставлять Украине крылатые ракеты TAURUS и давать Киеву разрешение использовать немецкие вооружения для ударов по целям на территории России. "Только с СДПГ, - заявил Шольц на встрече с коммунальными политиками своей партии, - в этом трудном вопросе может быть сочетание благоразумия с четкой поддержкой Украины".

Газета Berliner Morgenpost пишет в этой связи: "Демонстрация силы, уже второй раз за пару дней. Только что он (Путин. - Ред.) сделал более опасной доктрину применения Россией ядерного оружия. Порог снижается. Тот, кто поддерживает Украину, рискует мировой войной. Таков месседж. И попытка запугивания".

Сколько "Орешников" может быть у России

Автор этого издания, скорее, согласен с Валерием Чалым, назвавшим запуск "Орешника" по сути дела "психологической операцией", поскольку, указывает экс-посол в США, с военной точки зрения применение такой ракеты без ее оснащения ядерной боеголовкой не имеет смысла из-за ее большой дальности и неточности.

Российские межконтинентальные баллистические ракеты на параде в Москве Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance

А Berliner Morgenpost добавляет, что и по словам самого Путина, и по оценкам западных экспертов, речь идет об экспериментальной ракете: "Это оружие, численность которого может составлять всего несколько единиц. Кроме того, его применение является чрезмерно дорогостоящим методом ведения войны".

"Россия пытается путем применения такой ракеты привлечь всеобщее внимание, - пишет на эту тему газета Frankfurter Rundschau. - Но в этом конфликте такие ракеты не будут играть решающую роль".

На что способна украинская ПВО

Немецкий военный эксперт Фабиан Хофман (Fabian Hoffmann) из университета в Осло, специализирующийся на ракетных технологиях, также считает, что сугубо военное значение применения "Орешника" было небольшим. У России для поражения такого рода целей, как в Днепре, есть куда более эффективное и дешевое оружие, говорит он.

"При этой атаке, - считает Хофман, - речь шла преимущественно о политическом сигнале Западу, Европе, но и американцам, призванном показать, что такая система вооружений, которая была применена в неядерном исполнении, может быть завтра или послезавтра оснащена ядерными боеголовками". И это, добавляет эксперт, ни что иное, как "бряцанье ядерным оружием", что Кремль делает уже на протяжении нескольких лет, чтобы заставить Запад отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

На вооружении ВСУ есть и системы ПВО Patriot Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Что касается возможностей украинской ПВО сбивать ракеты типа "Орешника", то Фабиан Хофман высказывается осторожно. Американские системы Patriot, имеющиеся на вооружении ВСУ, по его словам, оптимизированы на перехват баллистических ракет малой и средней дальности, то есть, по идее могут сбивать и такие, как "Орешник". Вместе с тем, продолжает эксперт, угол атаки и - главное - скорость ее полета выше, чем, например, у "Кинжала", который также является ракетой средней дальности, уязвимой для системы ПВО Patriot.

Аналитик: заявление Путина - пропаганда

Хофман признает, что "Орешник" повышает российский потенциал ракетной угрозы для Украины, но, как и другие западные эксперты, исходит из того, что арсенал таких ракет у России очень ограниченный, сама же ракета является модификацией старой РС-26 "Рубеж". "Российские промышленные мощности настолько загружены, - поясняет он, - что Россия вряд ли будет в состоянии разрабатывать и производить в большом количестве действительно новые ракетные системы".

Франк Умбах Фото: privat

Эксперт по безопасности и специалист по России из Университета Бонна Франк Умбах (Frank Umbach) в свою очередь напоминает, что у России уже есть гиперзвуковые ракеты, тот же "Кинжал", в частности, которые она уже применяла в войне против Украины. И украинцы научились их сбивать. Так что заявления Путина о неуязвимости "Орешника" Умбах считает пропагандой, у которой не следует идти на поводу.

При этом он обращает внимание на то обстоятельство, что ракеты "Орешник", собственно, рассчитаны на оснащение ядерными боеголовками и таким образом представляют собой часть российского стратегического потенциала. "Поэтому возможности Москвы использовать эти ракеты для ведения конвенциональной войны очень ограничены, ведь они являются своего рода последним арсеналом, который создан для военного устрашения США и других стран, обладающих ядерным оружием", - констатирует Умбах.