Война в Украине в решающей фазе, а Германия занята собой

Война в Украине после произошедшей эскалации перешла в решающую стадию. Но вместо решительного сигнала сплоченности Запада, канцлер Шольц отстраняется от США, указывает Дирк Эммерих в своей рубрике "Берлинский связной".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В войне России против Украины в последнюю неделю произошла значительная эскалация. Все началось с телефонного разговора Олафа Шольца (Olaf Scholz) с Владимиром Путиным десять дней назад. Этот разговор был задуман в качестве дипломатической инициативы, призванной выяснить, есть ли пространство для переговоров. Но произошло обратное.

Путин отчитал Шольца и 48 часов спустя подверг Украину самому массированному авианалету с начала войны. А потом пошло одно за другим. США разрешили Украине бить американскими ракетами по военным целям в России. Путин подписал новую ядерную доктрину и выпустил гиперзвуковую ракету "Орешник" по Днепру.

Дальнейшая эскалация может привести к неконтролируемому развитию ситуации. Теперь и США склоняются к изменению их ядерной доктрины. Премьер-министр Польши Дональд Туск говорит о реальном риске глобального конфликта. Война вошла в решающую стадию.

Запад разобщен как никогда с начала войны

В этой опасной ситуации Германия оказывается в офсайде. В минувшие выходные Олаф Шольц в очередной раз подтвердил свое "нет" поставкам ракет TAURUS Украине. Тем самым он отстраняется от США. Хотя канцлер все время подчеркивал важность сплоченности Запада и согласованности действий с США и европейскими союзниками. Этим принципом он теперь жертвует.

А ведь Берлин и Вашингтон могли выступить согласованно, если бы заявили: телефонный разговор с Путиным показал, что он ни на какие уступки не готов, поэтому США и их союзники сообща решили позволить Украине применять западные ракеты по целям в России. Это стало бы совместным сигналом силы. Но произошло прямо противоположное.

Запад разобщен как никогда с начала войны. Это связано и с переходным периодом до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. Что именно намерен сделать новый президент США, чтобы остановить войну в Украине, станет, скорее всего, ясно только после этой даты. До тех пор успешные дипломатические инициативы, не говоря уже о переговорах, представляются нереалистичными.

К тому же Путин считает ниже своего достоинства разговаривать с кем бы то ни было, кроме как с американским президентом, о поиске решения проблемы. Для возможного перемирия или замораживания конфликта важно, как будет проходить линия фронта к концу января. Поэтому Путин постарается любыми средствами вытеснить ВСУ из Курской области и продвинуться дальше на запад в Донбассе.

Все это сопряжено с изрядными угрозами и рисками. Путин постарается и далее использовать трещину, которую он увидел в отношениях между США и Германией. И не случайно Кремль похвалил Германию за то, что Берлин остается при своем решении не поставлять Киеву ракеты TAURUS. Шольц предпочел бы обойтись без такой похвалы.

Германии надо очнуться

23 февраля 2025 года в Германии должны пройти досрочные выборы. Очень многие немцы устали от войны и опасаются, что ФРГ окажется в нее втянутой. Такие страхи раздувают популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) и "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ). Олаф Шольц на свой манер учитывает это обстоятельство, делая в предвыборной борьбе ставку не на силу, а на деэскалацию.

Но такая страна, как Германия, не может позволить, чтобы ее роль на международной арене в свете геополитических вызовов была скована внутриполитическими настроениями. И выглядеть парализованным лидером, занятым самим собой вплоть до выборов 23 февраля, тоже. Если Германия хочет, чтобы с ней снова считались, ей следует как можно скорее очнуться.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист DW, ведущий рубрики "Берлинский связной"

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), корреспондент немецких телеканалов n-tv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом n-tv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, охваченных военными конфликтами.