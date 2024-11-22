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Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS
Баллистическая ракета "Орешник"
"Орешник" - новая российская баллистическая ракета, по официальным данным, средней дальности.
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Новости
10.12.2024
10 декабря 2024 г.
Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ЯО
03.12.2024
3 декабря 2024 г.
Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили дальнейшую помощь Киеву
28.11.2024
28 ноября 2024 г.
Путин угрожает новыми ударами "Орешником" по Украине
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Контекст
Эффект "Орешника": Трамп ближе, ударов больше?
Эффект "Орешника": Трамп ближе, ударов больше?
Президент России Путин грозит новым применением ракеты "Орешник" против Украины. Запад испугается?
Политика
29.11.2024
29 ноября 2024 г.
Война в Украине в решающей фазе, а Германия занята собой
Война в Украине в решающей фазе, а Германия занята собой
Вместо сигнала сплоченности канцлер Шольц отстраняется от США, указывает Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".
Дирк Эммерих
Колонка
Конфликты
25.11.2024
25 ноября 2024 г.
Что говорят в ФРГ об ударе РФ по Украине ракетой "Орешник"
Что говорят в ФРГ об ударе РФ по Украине ракетой "Орешник"
Канцлер говорит об "ужасной эскалации" войны России против Украины, аналитики - об очередном бряцанье ядерным оружием.
Конфликты
22.11.2024
22 ноября 2024 г.
Всего публикаций: 13
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