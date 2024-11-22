  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
Части баллистической ракеты "Орешник", оторую Россия использовала для удара по Днепру
Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERSФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Баллистическая ракета "Орешник"

"Орешник" - новая российская баллистическая ракета, по официальным данным, средней дальности.

Пропустить раздел Новости

Новости

10 декабря 2024 г.

Путин: "Орешник" минимизирует необходимость применения ЯО

3 декабря 2024 г.

Ллойд Остин и Рустем Умеров обсудили дальнейшую помощь Киеву

28 ноября 2024 г.

Путин угрожает новыми ударами "Орешником" по Украине

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Обломки ракеты "Орешник", которой РФ нанесла удар по Днепру

Эффект "Орешника": Трамп ближе, ударов больше?

Эффект "Орешника": Трамп ближе, ударов больше?

Президент России Путин грозит новым применением ракеты "Орешник" против Украины. Запад испугается?
Политика29 ноября 2024 г.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц

Война в Украине в решающей фазе, а Германия занята собой

Война в Украине в решающей фазе, а Германия занята собой

Вместо сигнала сплоченности канцлер Шольц отстраняется от США, указывает Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".
Дирк Эммерих, колумнист Deutsche Welle, ведущий рубрики " Берлинский связной"
Дирк Эммерих
Колонка
Конфликты25 ноября 2024 г.
В Днепре после российского ракетного удара, 21 ноября 2024 года

Что говорят в ФРГ об ударе РФ по Украине ракетой "Орешник"

Что говорят в ФРГ об ударе РФ по Украине ракетой "Орешник"

Канцлер говорит об "ужасной эскалации" войны России против Украины, аналитики - об очередном бряцанье ядерным оружием.
Конфликты22 ноября 2024 г.
Всего публикаций: 13