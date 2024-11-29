Эффект "Орешника": Трамп ближе, ударов больше?

Президент России Владимир Путин грозит новым применением ракеты "Орешник" против Украины. Запад испугается? Эксперты делятся мнением о том, как долго может продолжаться новый этап в ракетной войне.

"Мы очень, очень далеки от ядерной войны". Шашанк Джоши произносит эту фразу, не задумываясь. После того как Россия в конце ноября впервые применила в войне против Украины новую баллистическуюракету средней дальности "Орешник", военному обозревателю британского журнала The Economist приходится регулярно отвечать на вопрос: "Мир стал ближе к ядерной войне?"

Шашанк Джоши Фото: DW

Уверенность в том, что это не так, Джоши объясняет тем, что, мол, сейчас это не имеет смысла для России. Москва рассматривала такую возможность, но не пошла на применения ядерного оружия осенью 2022 года, когда ее армия отступала в Украине, - отметил журналист в подкасте DW "Геофактор". "Сегодня Россия наступает, добивается прогресса на местах", - говорит Джоши.

Не верит в применение ядерного оружия в беседе с DW и Павел Подвиг, эксперт по российским стратегическим вооружениям. Он сомневается, что ядерное оружие - "подходящий инструмент" против армии Украины. Для того чтобы заставить ее сдаться, "должно быть применение по гражданскому населению". "Нужно хладнокровно решиться убивать сотни тысяч людей единовременно. Это непростое решение, на которое, думаю, в Кремле не пойдут", - считает Подвиг. Одна из причин - ожидаемая негативная реакция в мире, включая Китай и Индию, о чем не раз говорили их лидеры.

Какой эскалации Запад опасается, а какой - нет

Несмотря на повторяющиеся угрозы Кремля, страны НАТО не боятся, полагает Шашанк Джоши. В том числе потому, что у трех ведущих членов альянса - США, Великобритании и Франции - есть свое ядерное оружие. "Сдерживание работает", - уверен обозреватель.

Запуск "Орешника" можно трактовать и как своего рода "приглашение" к возобновлению переговоров по ракетам средней и меньшей дальности, считает Павел Подвиг. В 2018 году, во время первого президентства Дональда Трампа, США объявили о выходе из договора РСМД, обвинив в нарушении Россию.

На этом фоне создание новой ракеты было ожидаемым, говорит Николай Соков, эксперт Венского Центра по разоружению и нераспространению. А удар по Украине, по его мнению, стал не первой ступенью, а "скорее намеком, что эскалация возможна". Он не исключает новых ударов, но пока по территории Украины, а не стран НАТО. При этом Россия не обязательно будет предупреждать об этом, о чем говорил президент Путин. Соков считает, что нужно различать возможные публичные предупреждения гражданского населения о готовящемся ударе и предупреждения США о пуске с целью избежать начала войны между ядерными державами. Если удары будут наноситься по военным объектам, то предупреждений может и не быть, считает эксперт.

С точки зрения Сокова, эскалация со стороны России возможна на разных уровнях: "Наиболее простой - начать сбивать американские беспилотники над Черным морем". Шашанк Джоши больше опасается действий России за пределами Украины, например передачи оружия хуситам в Йемене или диверсий в Европе. Специалисты называют это "горизонтальной эскалацией".

Если, запустив именно ракету "Орешник", президент России преследовал цель "напугать" общественность, прежде всего на Западе, "то, возможно, ему это удалось", отмечает Джоши. Но если Владимир Путин стремился заставить Запад отказаться от поддержки Украины, это не сработало, уверен обозреватель The Economist.

Что даст Украине использование западных ракет

Президент Путин назвал использование "Орешника" ответом на удары западными ракетами - американскими баллистическими ATACMS и британскими крылатыми Storm Shadow - по территории соседних с Украиной областей РФ на глубину до 300 километров.

Ракета SCALP / Storm Shadow Фото: Guillaume Souvant/AFP

Украина давно просила такого разрешения, но получила его только в середине ноября - после президентских выборов в США и на фоне сообщений об участии солдат Северной Кореи в войне против Украины на стороне России. Это разрешение не означает карт-бланш, подчеркивает Джоши: "Украина не может просто нанести удар по любой цели. Есть консультации, позволяющие США проверять цели, по которым наносятся удары".

Оценивать их эффект эксперт не берется - "слишком рано". Джоши предполагает, что удары, вроде тех, которые Украина наносила западным оружием по военным целям в Брянской области, могут "затруднить наступление" и "усилить истощение" российской армии. Заставят ли Пхеньян удары западными ракетами по РФ воздержаться от отправки новых сил КНДР - также вопрос. О таком сигнале ранее говорили в Вашингтоне.

Ракетное обострение в ожидании Трампа

Опрошенные эксперты едины в том, что новый этап в ракетной войне связан не только с ситуацией на фронте в Украине и Курской области РФ, но в первую очередь - с ожидаемой сменой администрации в США. Дональд Трамп намерен попытаться остановить войну путем переговоров и давления на обе стороны. Шашанк Джоши прогнозирует, что до 20 января 2025 года - вступления Трампа в должность президента - будет "больше ударов внутри России", но и больше обстрелов Украины. "Каждая сторона хочет быть уверенной, что будет вести переговоры с позиции силы, когда эти переговоры неизбежно начнутся", - считает обозреватель The Economist.

Бывший и будущий президент США Трамп Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Николай Соков, эксперт Венского Центра по разоружению и нераспространению, полагает, что "нынешняя фаза" продлится до конца января, после чего возможен "перерыв эскалации - короткий, пока команда Трампа будет вырабатывать свою линию поведения". Затем Соков прогнозирует "давление со стороны Трампа", после чего может последовать новое "обострение ситуации". И уже затем, говорит эксперт, "станет ясно, состоятся ли переговоры, и в чем они будут заключаться".

При этом Соков отмечает, что для России одним из ключевых будет вопрос не только судьбы захваченных территорий Украины и ее членства в НАТО, но и отмены санкций. Эксперт считает, что санкции оказывают все большее давление на российскую экономику, а их отмена или смягчение все важнее для Кремля.