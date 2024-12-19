Эксперты: пресс-конференция Путина - это подготовка к Трампу

Немецкие специалисты по России объяснили, почему, с их точки зрения, президент Путин так много и охотно говорил на пресс-конференции 19 декабря о войне РФ против Украины.

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) и специалист по странам Восточной Европы, профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder) обратили внимание в первую очередь на то обстоятельство, что в отличие от прежних пресс-конференций и "прямых линий" в этот раз Владимир Путин много и охотно говорил на темы, связанные с войной России против Украины.

"Прямая линия"-2024: Путин много говорил об Украине

"Это, очевидно, связано с тем, что в российском руководстве царит мнение, что дело идет к победе, а потому можно выступать с позитивными заявлениями и даже кое-что говорить о своих потерях", - сказал в интервью DW Ханс-Хеннинг Шрёдер. Это касается и положения в Курской области, часть которой продолжают удерживать украинская армия. Путин, считает эксперт, "так подробно говорил о Курске потому, что рассчитывает на скорую победу там над ВСУ".

Штефан Майстер Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

По оценке Штефана Майстера, "Путин был на удивление в хорошем настроении, хотя Россия и находится в состоянии войны, сталкивается с довольно крупными экономическими проблемами и только что потеряла в Сирии Асада". Правда, успехи на фронте и в Курской области, о которых так подробно рассказывал президент РФ, считает немецкий эксперт, достигаются очень высокой ценой.

"Мы же видим, с какими огромными потерями Россия в настоящее время продвигается вперед на востоке Украины, в Донбассе, - говорит Майстер. - Российская армия теряет там убитыми и ранеными больше, чем даже в предыдущие месяцы. Очевидно, предпринимается попытка захватить как можно больше территории к тому моменту, когда в конце января в должность президента США вступит Дональд Трамп".

Что же касается операции российской армии в Курской области, то, говорит Майстер, "Россия ведет там войну по принципу выжженной земли, уничтожая собственные города".

Путин вспомнил о раненых и инвалидах

Ханса-Хеннинга Шрёдера удивило, что в этот раз Путин также много говорил о раненых, искалеченных, инвалидах, об их лечении. Еще полгода назад в российских СМИ эту тему - последствия войны для отдельных людей - почти не освещали.

Ханс-Хеннинг Шрёдер

Шрёдер вспомнил в этой связи недавнее посещение Путиным центра протезирования, где он сфотографировался в кругу искалеченных войной молодых солдат с протезами вместо рук и ног. "А ведь если бы он не начал три года назад эту войну, то у них у всех еще были бы здоровые ноги и руки. Но ему это, по всей видимости, нипочем", - заявил профессор.

Путин, считает Шрёдер, в ходе своего выступления старался, с одной стороны, продемонстрировать, как государство проявляет заботу о тех, кто пострадал в результате войны, а, с другой, убедить людей в том, что никаких негативных последствий эта война для рядовых граждан иметь не будет. "Поэтому и мобилизацию в России не проводят, чтобы показать, что можно вести войну, не обременяя общество, - говорит эксперт. - И хотя это невозможно, но негативные последствия войны по крайней мере можно сделать такими, чтобы они не бросались в глаза. Но, например, инфляция - это то последствие войны, которое люди в России ощущают вполне отчетливо".

Кремль в ожидании Трампа

Комментируя высказывания Путина о его готовности к компромиссам и переговорам с Украиной об окончании войны, Штефан Майстер заявил, что никаких изменений в позиции российского президента не произошло: "Украина, по мнению Путина, должна быть нейтральной, не вступать в НАТО, а значит не иметь гарантий безопасности, провести разоружение. Он повторяет это то и дело, он остается при своих максимальных требованиях, которые для Украины неприемлемы, поскольку означали бы лишение суверенитета и способности обороняться".

И максималистская позиция по переговорам, и рассказы об успехах на фронте, и предложение провести "дуэль" - ракета "Орешник" против западных средств ПРО, и рассуждения о ядерной доктрине, по мнению Майстера, - это подготовка к возвращению Трампа в Белый дом.

"Вокруг этого вертится вся политика Путина, поскольку ожидается изменение подхода США к Украине и России, - считает эксперт DGAP. - Это может оказаться выгодным для России, если Трамп вынудит Украину пойти на большие уступки. Но может произойти и обратное. Если Трамп поймет, что сделка с Путиным плохая, он может начать эскалировать ситуацию даже в большей степени, чем это делал Джо Байден. Поэтому Путин сейчас выдвигает максимальные требования и пытается захватить своей армией как можно больше территории Украины, чтобы укрепить свою позицию перед переговорами. Именно в этом контексте и следует рассматривать все его заявления".