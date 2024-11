Эксперт: 21 января США не остановят помощь Украине

Джексон Джейнс - эксперт американского аналитического центра "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States, GMF), бывший директор Американского института изучения современной Германии в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. После победы Дональда Трампа на выборах президента США DW поговорила с экспертом об окончании войны России против Украины, риске торговых конфликтов между Вашингтоном, Брюсселем и Берлином, а также о том, прекратится ли помощь США Украине после инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года.

DW: В Украине многие обеспокоены вторым президентским сроком Дональда Трампа. Он не раз говорил, что может прекратить военную помощь, которая критически важна для Киева. Что он сделает на самом деле?

Джексон Джейнс: Опасения оправданы. Никто не может ответить сейчас на этот вопрос. Пример его громких заявлений - мол, я остановлю эту войну за 24 часа.

- Он может?

- Нет. Он говорил, что может сказать президенту РФ Путину, мол, или вы заканчиваете войну, или я дам Украине все оружие, которое ей нужно. А затем может сказать президенту Украины Зеленскому, что тому следует уступить четыре области (частично оккупированные Россией с момента полномасштабного вторжения. - Ред.). Я думаю, что на кону - репутация Трампа, поскольку он делал эти заявления не раз. Когда его спрашивали, хочет ли он победы Украины, он говорил, что хочет окончания войны. Какой ценой он собирается остановить войну, никто не знает. Вопрос в том, что он попытается сделать. Нельзя ожидать, что Путин согласится на существование стабильной и безопасной Украины в рамках его договоренности с Трампом… Если Трамп говорит, что прекратит поддержку Украины, посмотрим. Думаю, он попытается сделать то, что всегда делает, - решить вопрос на личном уровне. Он встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, а также с лидером КНДР. Доверять Путину нельзя, и для меня непонятно, как он собирается сказать обеим сторонам и американцам, что решил проблему.

Эксперт Джексон Джейнс Фото: Roman Goncharenko/DW

- Пойдет ли Трамп на сокращение или на полное прекращение помощи Украине?

- Администрация Джо Байдена делает очень много, и до конца его полномочий они дадут Украине все, что могут. Представление о том, что 21 января 2025 года все закончится, несерьезно. Но возможна пауза, замедление с целью потом сказать: я остановил войну. Он посмотрит, какие есть варианты, и выберет.

- Что следует делать Зеленскому в нынешней ситуации? Лететь в США поздравлять Трампа?

- Они уже поговорили и встречались недавно. Не думаю, что Владимир Зеленский может сейчас многого достичь, помимо того, чтобы поддерживать контакт с теми, кто его по-прежнему поддерживает в Европе. Это, в частности, касается Германии, но не только. И поддерживать контакты с ЕС и НАТО, в первом случае - в вопросе о членстве, а во втором - о продолжении поддержки в сфере безопасности. Возможно, мы увидим план США по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года.

- У Байдена остается несколько месяцев. Разрешит ли он Украине использовать оружие США для ударов вглубь территории РФ?

- Не знаю. Это зависит от возможного катализатора. Будут ли таким катализатором 10 тысяч северокорейских солдат (на стороне России)? Я надеюсь, но пока такого решения не было из-за опасений эскалации.

- США и Германия договорились о размещении ракет средней дальности с 2026 года. Трамп оставит в силе или пересмотрит это решение?

- Я думаю, это будет зависеть от возможности вести переговоры с Москвой. Трамп может использовать этот вопрос для достижения целей по Украине. Я не вижу необходимости уже сейчас отменять это решение, поскольку размещение ракет начнется не раньше 2026 года. Есть смысл оставить его в силе, чтобы использовать в переговорах с президентом Путиным, если он будет лавировать, а он, конечно, именно этим и занимается.

- Трамп обещал поднять пошлины на импортные товары. Германия не является исключением. Насколько высока вероятность торговой войны между США и ЕС, а также США и Германией как крупнейшей страной Евросоюза?

- Торговым спорам между США и ЕС уже 50 лет. Мое ощущение - у европейцев более сильная позиция, есть много инвестиций с обеих сторон. Во время первого президентства Трамп говорил, что хочет видеть меньше "мерседесов" в Нью-Йорке. Более важный вопрос в том, как мы будем согласовывать пошлины на китайские товары. Это будет проблемой и для Европы, и для Германии, в частности.

- Во время первого президентского срока Трампа канцлером Германии была Ангела Меркель. Тогда было ощущение, что он не любит и Германию, и Меркель, или обеих. Почему?

- Кому-то это может показаться странным, потому что его предки из Германии. Германия была до недавнего времени очень успешной страной. В глазах Трампа ФРГ - своего рода иждивенец в плане инвестиций в безопасность. Это отношение было и до Меркель. Но ее огромная популярность как мирового лидера тоже не давала ему покоя. После его первого избрания в 2016 году Меркель заявила Трампу, что готова к сотрудничеству на основе ценностей: демократии, свободы и так далее. Это дало толчок его личному враждебному отношению. Еще один вопрос - ее отношение к газопроводу "Северный поток - 2", против которого выступал Трамп и некоторые сенаторы в США.

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не так популярен, как Меркель. Никто не называет его "лидером свободного мира". Ему будет легче найти общий язык с Трампом?

- Мы говорим о коротком периоде до выборов в бундестаг в 2025 году (беседа была записана до распада коалиции в ФРГ и перспективы досрочных выборов. - Ред.). Но будут встречи, разговоры. У Германии большое влияние в Европе. Отношения Трампа с Шольцем может несколько отягощать тот факт, что у канцлера очень тесные отношения с Джо Байденом. Отношения точно не будут легкими и комфортными, но у Трампа будет много дел, он будет искать помощников.

- После выборов в Германии канцлером может стать Фридрих Мерц (Friedrich Merz), глава партии Христианско-демократический союз (ХДС), до этого работавший в американской инвестиционной компании BlackRock. Мерц может перезапустить отношения с США?

- Могут быть общие знаменатели - 10 лет работы в бизнесе, связи в Нью-Йорке. Но здесь вовлечены национальные интересы, которые будет представлять Мерц в случае избрания канцлером. И это не только интересы Германии, но и Евросоюза. Мое ощущение, что после выборов в любом случае будет новый старт.

- В Германии есть опасения, что в отношениях с США может быть раскол, что Европа теперь "одна дома", без Америки. Это так?

- Нет, не думаю. Уровень сотрудничества огромен, не только на федеральном уровне, но и на уровне штатов, где много прямых инвестиций из Германии. Отношения продолжат развиваться на разных уровнях, их трудно оборвать, даже если будет напряжение между Белым домом и Брюсселем или ведомством канцлера ФРГ.