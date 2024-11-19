Тысяча дней войны России против Украины
Украина отражает российскую агрессию более двух с половиной лет. Основные моменты этой тысячи дней - в фотогалерее DW.
Уже 24 февраля 2022 года, в первые часы после вторжения в ряде городов мира состоялись стихийные акции в поддержку Украины с призывами немедленно прекратить боевые действия. Демонстрации солидарности с Киевом проходят в разных государствах - от Австралии до Канады.
С начала войны Украину покинули миллионы человек. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев к середине октября 2024 года оценило их число в 6,75 миллиона. Большинство беженцев приняли другие страны Европы.
В ответ на военное вторжение РФ в Украину страны Евросоюза ввели несколько пакетов санкций в отношении Москвы. Штрафные меры последовали также со стороны Великобритании, США, Японии и других государств.
В марте 2022 года российские войска оккупировали Запорожскую АЭС. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. С сентября 2022-го на объекте в Энергодаре работает специальная комиссия Международного агентства по атомной энергии.
После освобождения пригорода Киева Бучи от российской оккупации весной 2022 года мировые СМИ опубликовали фото- и видеосвидетельства массовых убийств мирных жителей на территориях, несколько недель находившихся под контролем армии РФ.
Киев нуждается в современных вооружениях - системах ПВО, бронетехнике, тяжелой артиллерии, авиации - для отражении агрессии Москвы. Страны Запада - партнеры Украины более двух лет оказывают посильную военную помощь подвергшейся нападению стране.
Осенью 2022-го ВСУ начали контрнаступление в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В результате удалось освободить часть оккупированных населенных пунктов. На ряде участков армия РФ отошла к государственной границе.
Президент РФ Путин 21 сентября 2022 года объявил "частичную мобилизацию". Занимавший пост министра обороны Сергей Шойгу заявлял о планах мобилизовать 300 тысяч человек. В стране начались протесты. Многие из не желавших ехать на фронт в Украину покинули Россию.
Целями российских атак не раз становились объекты энергоинфраструктуры Украины, что приводило к масштабным аварийным отключениям света. В украинских городах были развернуты "пункты несокрушимости", где жители могли согреться и зарядить мобильные телефоны.
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в военных преступлениях, в частности, незаконной депортации украинских детей в Россию.
С мая 2023-го российские регионы, включая Москву, неоднократно попадали под атаки беспилотных летательных аппаратов. Налетам подвергались также военные аэродромы и нефтебазы. Власти РФ возлагают ответственность на Украину.
Вечером 23 июня 2023 года основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин поднял мятеж против Минобороны РФ. Владимир Путин назвал действия наемников, воюющих в Украине, предательством. Позже "вагнеровцы" вернулись на свои позиции.
Через два месяца после мятежа Пригожин, по официальным данным, погиб при крушении принадлежавшего ЧВК самолета Embraer в Тверской области. Кремль отрицал причастность к катастрофе. По сведениям The Wall Street Journal, убийство главы ЧВК "Вагнер" поручил организовать секретарь Совбеза РФ Патрушев.
В ходе войны Украина и Россия несколько раз обменивались военнопленными. В адрес Москвы и Киева неоднократно звучал призыв к обмену пленными по формуле "всех на всех" - в частности, от папы римского Франциска.
ВСУ 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область РФ. В ее приграничных районах была объявлена эвакуация. Армия РФ пока не вернула под контроль все населенные пункты, занятые украинскими войсками. Экс-глава региона Старовойт признал мародерство военных РФ.
В октябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский представил в парламенте страны "план победы". Стратегия принуждения к миру России состоит из пяти пунктов и трех секретных протоколов.
С начала войны независимые СМИ и волонтеры ведут подсчет погибших россиян на основе открытых данных. По данным Русской службы ВВС и "Медиазоны", к 15 ноября 2024 года в ходе боев погибли не менее 78 329 военнослужащих армии РФ.