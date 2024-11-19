Уже 24 февраля 2022 года, в первые часы после вторжения в ряде городов мира состоялись стихийные акции в поддержку Украины с призывами немедленно прекратить боевые действия. Демонстрации солидарности с Киевом проходят в разных государствах - от Австралии до Канады.