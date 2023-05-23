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Надпись "Белгород" на крыше дома
Фото: Petrov Sergey/picture allianceФото: Petrov Sergey/picture alliance

Белгородская область

Субьект Российской Федерации на границе с Украиной. Областной центр - город Белгород.

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Контекст

Карикатура: женщина и мужчина - очевидно, семейная пара, сидят перед телевизором и смотрят выпуска новостей. Диктор говорит с экрана: "У нас закончились все эвфемизмы, поэтому новостей не будет".

Атака ВСУ на Курск и Белгород, или Почему новостей пока нет

Атака ВСУ на Курск и Белгород, или Почему новостей пока нет

"Перемещение людей" вместо "эвакуации". Карикатура DW о побочном эффекте вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области.
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На улицах Курска (8 августа 2024 год)

Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ

Местные жители двух крупных городов встревожены обстановкой и сокрытием информации со стороны властей.
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Феминистка и писательница Дарья Серенко

Дарья Серенко: Многие в РФ для самосохранения - вне политики

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Харьков не защитить, если не бить по Белгороду, говорит Михаил Подоляк. На фото: последствия удара по жилому дому в Днепре, Украина.

Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита

Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита

Покинуть приграничные с Украиной территории РФ посоветовал россиянам советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
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"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны

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Что означает партизанская вылазка под Белгородом

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