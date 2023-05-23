You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Выборы в США - 2024
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Petrov Sergey/picture alliance
Фото: Petrov Sergey/picture alliance
Белгородская область
Субьект Российской Федерации на границе с Украиной. Областной центр - город Белгород.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Атака ВСУ на Курск и Белгород, или Почему новостей пока нет
Атака ВСУ на Курск и Белгород, или Почему новостей пока нет
"Перемещение людей" вместо "эвакуации". Карикатура DW о побочном эффекте вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области.
Политика
12.08.2024
12 августа 2024 г.
Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ
Как в Курске и Белгороде реагируют на бои и операцию ВСУ
Местные жители двух крупных городов встревожены обстановкой и сокрытием информации со стороны властей.
Конфликты
09.08.2024
9 августа 2024 г.
Дарья Серенко: Многие в РФ для самосохранения - вне политики
Дарья Серенко: Многие в РФ для самосохранения - вне политики
Об антивоенном активизме в России и возвращении "тамиздата" - в интервью с феминисткой и писательницей Дарьей Серенко.
Права человека
10.07.2024
10 июля 2024 г.
Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита
Подоляк: РФ использует гражданское население в качестве щита
Покинуть приграничные с Украиной территории РФ посоветовал россиянам советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Политика
04.07.2024
4 июля 2024 г.
"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны
"Второй фронт" теперь в России? Как это влияет на ход войны
Обстрелы Белгорода и приграничных регионов России продолжаются вторую неделю. Как это отразится на ситуации на фронте?
Конфликты
22.03.2024
22 марта 2024 г.
РДК: Атаки в Белгороде сорвали наступление РФ в Украине
РДК: Атаки в Белгороде сорвали наступление РФ в Украине
Российские добровольческие подразделения ВСУ утверждают, что предупредили новую волну наступления армии РФ на Украину.
Конфликты
21.03.2024
21 марта 2024 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Как в соцсетях Белгорода и Курска отреагировали на обстрелы
Несмотря на сообщения о боестолкновениях в приграничных регионах России, там продолжают проводить выборы президента РФ.
Конфликты
15.03.2024
15 марта 2024 г.
Почему Запад не дает Украине оружие для ударов по РФ
Отражая российское нападение, Украина не может бить западным оружием по РФ. Как это влияет на ход войны?
Политика
05.01.2024
5 января 2024 г.
Как живет Белгород после обстрела города Украиной
Что происходит сейчас в российском Белгороде, центр которого подвергся ракетному удару со стороны Украины, - у DW.
Общество
05.01.2024
5 января 2024 г.
Что означает партизанская вылазка под Белгородом
Боестолкновения на территории РФ могут являться частью подготовки украинского контрнаступления, отмечают обозреватели.
Конфликты
23.05.2023
23 мая 2023 г.
Всего публикаций: 105