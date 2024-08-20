  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В РФ создают группировки войск "Белгород", "Курск", "Брянск"

Сергей Куприков
20 августа 2024 г.

В задачи группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" войдет защита приграничных с Украиной российских областей, заявил министр обороны РФ.

https://p.dw.com/p/4jhrb
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей БелоусовФото: Vladimir Astapkovich/dpa/picture alliance

В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник, 20 августа, на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.

По его словам, командующие этих группировок и представитель Генерального штаба ВС РФ будут отвечать "за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения". Кто возглавит эти группировки, не уточняется.

В свою очередь "Русская служба Би-би-си" полагает, что речь может идти не о создании, а о воссоздании группировок. Она напоминает, что в апреле 2024 года после нового наступления российских войск в Харьковской области СМИ и блогеры как в России, так и в Украине сообщали о создании в рамках ВС РФ группировки войск "Север" для защиты Курской, Белгородской и Брянской областей. В ее состав вошли группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск". Тогда их называли "группировками прикрытия границы" либо "группировками войск".

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины в феврале 2022 года в Вооруженных силах России были созданы шесть группировок войск. Пять из них - "Центр", "Запад", "Юг", "Восток" и "Днепр" - вели боевые действия на территории Украины. Ранее Минобороны РФ сообщало лишь об их деятельности.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Новые потери России в Курской области. Атака ВСУ сорвала тайные переговоры? DW Новости (17.08.2024)

Новые потери России в Курской области. Атака ВСУ сорвала тайные переговоры? DW Новости (17.08.2024)

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже 11 дней. Украинским войскам, по их утверждению, удалось захватить еще несколько населенных пунктов и нанести удар по тактически важной переправе через реку Сейм. Украина с 15 августа контролирует город Суджа, куда в пятницу были допущены сразу несколько иностранных съемочных групп. Что они там увидели - об этом подробнее в нашем выпуске.
Политика17 августа 2024 г.29:55 мин.
На въезде в Курскую область

Наступление ВСУ в Курской области

Наступление ВСУ в Курской области

С 6 августа ВСУ проводят наступление в Курской области, захватывая населенные пункты на территории РФ. В ряде районов Курской и Белгородской областей проходит эвакуация населения. Досье DW.
Конфликты9 августа 2024 г.
Показать еще