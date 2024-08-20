В РФ создают группировки войск "Белгород", "Курск", "Брянск"

В России создадут группировки войск "Белгород", "Курск" и "Брянск", заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов во вторник, 20 августа, на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.

По его словам, командующие этих группировок и представитель Генерального штаба ВС РФ будут отвечать "за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения". Кто возглавит эти группировки, не уточняется.

В свою очередь "Русская служба Би-би-си" полагает, что речь может идти не о создании, а о воссоздании группировок. Она напоминает, что в апреле 2024 года после нового наступления российских войск в Харьковской области СМИ и блогеры как в России, так и в Украине сообщали о создании в рамках ВС РФ группировки войск "Север" для защиты Курской, Белгородской и Брянской областей. В ее состав вошли группировки "Белгород", "Курск" и "Брянск". Тогда их называли "группировками прикрытия границы" либо "группировками войск".

С начала полномасштабной российской агрессии против Украины в феврале 2022 года в Вооруженных силах России были созданы шесть группировок войск. Пять из них - "Центр", "Запад", "Юг", "Восток" и "Днепр" - вели боевые действия на территории Украины. Ранее Минобороны РФ сообщало лишь об их деятельности.