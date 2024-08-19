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Зеленский: ВСУ в Курской области создают буферную зону

Лиза Ламбрехт
19 августа 2024 г.

Цель наступления ВСУ в Курской области - "создание буферной зоны на территории агрессора", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Украинский военный в городе Суджа Курской области
Украинский военный в городе Суджа Курской областиФото: Yan Dobronosov/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевой целью наступательной операции ВСУ в Курской области "создание буферной зоны" для сдерживания дальнейших российских атак.

"Основная задача наших оборонительных действий - уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора - наша операция в Курской области", - заявил он в вечернем обращении в воскресенье, 18 августа.

Комментируя ситуацию на фронте в Торецке и на Покровском направлении, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои, президент Украины отметил, что за сутки военные РФ совершили десятки атак, однако ВСУ "делают все для сохранения позиций". "Я благодарю всех, кто это обеспечивает. Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком", - добавил Зеленский.

Отдельно он обратился к западным лидерам, призвав их ускорить поставки новой военной помощи Украине. "У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции", - сказал президент Украины.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины 6 августа начали наступательную операцию в Курской области. Это первое наступление такого рода с момента начала полномасштабной захватнической войны России против Украины в феврале 2022 года.

9 августа власти РФ ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции". 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что из района боевых действий были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона.

При этом, по сообщению главкома ВСУ Александра Сырского, украинские военные в Курской области взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории.

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