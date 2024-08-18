РФ перебросила к Курску до 5 000 военных с фронта в Украине

Для обороны Курской области Минобороны РФ перебросило с фронта в Украине до 5 000 военных, однако из Донецкой области выведена лишь одна бригада, пишет WSJ.

Россия к середине текущей недели перебросила с фронта в Украине до 5 000 военных для обороны Курской области на фоне наступления украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом в субботу, 17 августа, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее данным, только одна бригада была выведена из Донецкой области, где сконцентрированы основные наступательные силы РФ, другие - с менее важных участков фронта.

Между тем собеседник издания выразил мнение, что Москве может понадобиться свыше 20 тыс. хорошо подготовленных солдат, чтобы выбить ВСУ из Курской области.

WSJ: Украина направила под Курск до 6 тыс. солдат

В свою очередь, по западным оценкам, Украина направила под Курск до 6 тыс. солдат и еще до 4 тыс. - в Сумскую область для поддержки наступления. Источник WSJ уточнил, что чтобы не ослаблять линию фронта, значительная часть войск была выведена из резерва.

Украинские подразделения радиоэлектронной борьбы выдвинулись на территорию РФ раньше основных механизированных штурмовых сил, чтобы создать помехи российской технике и не дать военным засечь украинские позиции или перехватить связь, отметило издание.

Такое необычное развертывание создало "защитный пузырь" вокруг наступающих украинских штурмовых сил, констатировала WSJ. Во главе наступления стояли 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады - одни из самых мощных подразделений Украины - оснащенные американскими боевыми бронемашинами Stryker и германскими боевыми машинами пехоты Marder.

По словам одного из украинских операторов беспилотников, российской бронетехники было мало, потому что она была оттянута на север, и украинские штурмовые отряды смогли быстро продвинуться вглубь территории РФ.

США не делятся с Киевом разведданными о целях в РФ

Подготовка к операции началась ранее этим летом, когда ВСУ использовали беспилотники для атаки на инфраструктуру Курска, включая электросети, склады с боеприпасами и топливом и оборудование для видеонаблюдения.

Отдельные рейды через границу проводились при поддержке украинской разведки. За две недели до начала операции украинские беспилотники уничтожили российские системы наблюдения на погранпосту на пути в Курск, отмечает издание. В интересах секретности многие подразделения не знали о готовящемся участии в наступлении почти до старта операции.

Администрация президента США Джо Байдена также утверждала, что не была заранее уведомлена о планах ВСУ. Вашингтон запретил Киеву использовать предоставленные США твердотопливные тактические баллистические ракеты большой дальности ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Кроме того, Соединенные Штаты не делятся с Украиной развединформацией о целях внутри РФ, не желая, чтобы Москва считала их пособником в наступательной операции, сказал WSJ высокопоставленный американский чиновник.

CNN: РФ направила в регион военнослужащих из Ленинградского военного округа и Калининграда

Ранее, 15 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби заявил телекомпании CNN, что Минобороны РФ "перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область".

По оценкам одного из собеседников канала, Москва укрепляла оборону Курска в основном за счет необученных призывников из других регионов России. РФ также направила в регион военнослужащих из Ленинградского военного округа и Калининграда, уточнил CNN.

Британское издание The Economist со ссылкой на источники 11 августа сообщило, что Россия перебросила в Курскую область войска с Харьковского фронта, но с ключевого, Донбасского, направления туда пока отправлено гораздо меньше сил, чем хотелось бы Киеву.

ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области

Тем временем, как сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, воздушные силы Украины в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение.

Всего через пересекающую весь Глушковский район реку Сейм были проложены три моста - в Глушково, Званном и селе Карыж. При этом 16 августа стало известно, что переправа в Глушково, находящемся в восьми километрах от Званного, уничтожена. Таким образом, сейчас в этом районе остался только один мост через Сейм, по которому еще возможны поставки вооружений и продовольствия для российской армии.

ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".