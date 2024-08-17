"Киев рискует, но не зря". Эксперты о боях ВСУ под Курском

Скепсис сменился признанием успехов ВСУ - так западные эксперты говорят о наступлении Украины в Курской области. Но при этом они считают, что главный вопрос открыт - оправдается ли одна из главных надежд Киева?

Вторая неделя наступления Украины в Курской области несколько прояснила ситуацию и привела к частичной смене оценок на Западе. Президент Украины Владимир Зеленский впервые открыто признал, что на территории РФ проводится операция ВСУ. Западные лидеры из стран, поддерживающих Украину, по-прежнему ведут себя очень сдержанно, но заявляют, что не против использования их оружия. Что думают о происходящем западные военные эксперты?

DW обсудила курское наступление ВСУ с бывшими сотрудниками министерств обороны Германии и США: Нико Ланге (Nico Lange) и Кэтрин Сендак. Ланге - эксперт Мюнхенской конференции по безопасности, до этого работавший в руководстве Минобороны ФРГ при канцлере Ангеле Меркель (Angela Merkel). Сендак - директор Трансатлантической программы по обороне и безопасности в Центре анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне. С 2018 по 2021 год она была главным директором по России, Украине и Евразии в Пентагоне.

Что является целью Украины, а что - нет

Нико Ланге говорит, что скепсис первых дней сменился у него и его коллег на Западе признанием успехов ВСУ. "Среди военных экспертов вызывает большое уважение, как в таких условиях секретности, большой дисциплины можно было готовить и потом уже более недели проводить такую операцию, - говорит Ланге. - Украина показала очень высокий уровень в военной сфере". А свой скепсис он объясняет дилеммой ВСУ - использовать резервы в Курской области или для защиты Донбасса? Несмотря на успехи, эта дилемма никуда не исчезла, отмечает Ланге. По его словам, ответ на, пожалуй, главный вопрос - стоила ли курская операция затраченных Украиной ресурсов - будет дан лишь спустя время. По его словам, оперативные цели Украины до конца не ясны, Киев о них не говорит, как и о количестве используемых сил. В захват Курской АЭС как цели ВСУ Ланге не верит.

Нико Ланге Фото: DW

Его первые выводы - положительные. "Мы видим, что Украина может наступать, а не только отступать. Это очень важно, - отметил берлинский эксперт. - Конечно, у Германии к этому особое отношение, потому что Курск имеет историческое значение. Есть некоторые партии внутри ФРГ, которые хотят инструментализировать тот факт, что в этой наступательной операции используются немецкие БМП Marder. Но в обществе есть большая поддержка".

К успехам Ланге отнес поднятие боевого духа в ВСУ и тот факт, что Украине удалось перебить негативные новости с Донбасса, где Россия продолжает медленно продвигаться к захвату стратегически важных городов Торецк, Покровск и Часов Яр. Также немецкий эксперт отметил взятие в плен многих российских солдат, что позволит Украине обменять их на пленных военнослужащих ВСУ.

Кэтрин Сендак позитивно оценила подготовку операции под Курском и тот факт, что Украина нашла, использовала и показала всему миру "слабые места России". По ее словам, это, среди прочего, дает Украине "рычаг для переговоров" с Россией, но насколько он будет эффективным она не сказала. Президент Владимир Путин считает, что это было одной из целью Киева и дал понять, что такой расчет не сработает. Сендак называет две важные целы Украины в Курской области - показать способность "организовать продвинутое наступление и изменить представление о том, как идет война". Второй задачей она считает - заставить Россию отступать и изменить подход к войне.

Пленные российские солдаты Фото: Ukrainian Security Service Press Office/AP/picture alliance

При этом Сендак отметила, что Киев рискует: "Если истинной целью было заставить перебросить часть российских ресурсов на другой участок российской границы, я не знаю, получится ли это", - говорит бывшая сотрудница Пентагона. По состоянию на пятницу, 16 августа, западные источники сообщают о переброске российских войск, но не из Донбасса, а с других направлений в Курскую область.

Получит ли Украина больше вооружений?

На фоне первых дней наступления ВСУ в Курской области в украинских СМИ часто звучал вопрос - станет ли она катализатором для новых поставок вооружений и для снятия ограничений на удары западным оружием в глубине России? Киев пытается убедить в этом партнеров, заявил в одном из обращений президент Владимир Зеленский. Пока ни одна из стран не объявила об увеличении поставок, но, например, по данным издания Politico, США "открыты" к поставкам дальнобойных крылатых ракет.

Кэтрин Сендак Фото: Mark Finkenstaedt/CEPA

Эксперты настроены сдержанно-скептично. "Я не знаю, является ли операция в Курске аргументом в пользу предоставления большего количества оружия, - говорит Кэтрин Сендак. - Мы (США) отправляем в Украину много техники и вооружения". Однако, по ее словам, на фоне наступления в Курской области в разговорах Киева с партнерами появилось "новое измерение", и они "начнут немного меняться".

Нико Ланге считает, что ждать существенных изменений до президентских выборов в США в ноябре не стоит: "Я думаю, что будет продолжение политики, резких изменений не будет". Это касается и Германии, которая, как выразился политолог, "делает то, что делает Америка".

Что дальше: применит ли Путин ядерное оружие?

В прогнозах развития событий эксперты осторожны. Кэтрин Сендак предполагает, что президент Путин рассматривает разные варианты, а решение о том, "каким будет ответ", пока не принято. Она считает, что он, скорее всего, не выберет вариант применения ядерного оружия, чем ранее не раз угрожали российские представители разного уровня, в том числе экс-президент Дмитрий Медведев. Путин отдает себе отчет в том, что "украинцы не могут удерживать территорию долго", говорит Сендак.

Нико Ланге полагает, что в середине августа Украина оказалась в положении, когда она может в течение недель или месяцев "медленно отступать (из Курской области), нанося потери российской армии". По его мнению, для Киева "лучше, когда война идет на территории России, а не только в Украине".