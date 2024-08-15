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Зачем власти России отправляют срочников в Курскую область

Алексей Стрельников
15 августа 2024 г.

По данным родственников, военнослужащих срочной службы из нескольких регионов РФ перебрасывают в Курскую область. Ранее в Кремле утверждали, что неподготовленных срочников не будут отправлять на войну.

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Автодорога в Курской области
Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

В российских соцсетях появились сообщения жителей нескольких регионов РФ, в частности Мурманской и Калининградской областей, о том, что срочников из местных воинских частей отправляют в Курскую область. Чаще всего люди пересказывают истории своих сыновей или супругов, проходящих срочную военную службу. Так, решение отправить солдат-срочников в Курскую область, по всей видимости, планируют в 80-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Мурманской области. Об их отправке командование части сообщило 6 августа, говорится в заявлении родственников военнослужащих по призыву. По их словам, для этого формируется некий "Курский батальон". В командовании 80-й мотострелковой дивизии отвечать на вопросы родителей срочников отказываются.

Военнослужащих-призывников могут задействовать для насыщения тыла: обеспечения логистики, создания фортификационных сооружений и охраны военной техники, говорит военный аналитик Ян Матвеев. Он сомневается, что плохо обученных солдат бросят на передовую, но безопасных мест, как подчеркивает Матвеев, в этом регионе нет: "Те же логистические маршруты простреливаются как артиллерией, так и дронами. Периодически прорываются небольшие украинские разведгруппы. То есть, чем бы ни занимались срочники формально в Курской области, они могут стать участниками полноценных боевых действий". Ян Матвеев отметил, что срочники служат и в других приграничных территориях - в Брянской и Белгородской областях - их тоже могут задействовать для укрепления обороны Курской области. 

Два десятка срочников пропали без вести в Курской области

Без вести пропавшими в Курской области числятся уже как минимум два десятка солдат-срочников - они могут находиться в плену ВСУ. Часть из них опознали родственники, просмотрев видео украинского проекта "Хочу найти". В общей сложности в украинском плену с 6 августа, согласно заявлению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оказались более 100 российских военнослужащих. 

Власти РФ пока не делали официальных заявлений об участии солдат срочной службы в войне с Украиной. Еще в марте этого года российский пропагандист Павел Зарубин утверждал, что Путин поручил отвести всех срочников "на второй и третий эшелоны", заменив их контрактниками в приграничных с Украиной регионах. Путин неоднократно заявлял, что солдаты срочной службы "не будут принимать участие в СВО". По всей видимости, отношение государства к этому вопросу меняется.

Родственники плененных солдат-срочников обратились к Путину 

На сайте Change.org после начала боевых действий в Курской области появилось несколько петиций с требованием не допустить участие срочников в боевых действиях. DW нашла три таких обращения к президенту РФ, под которыми за 9 дней подписались около 10 тысяч человек. У "вчерашних школьников", говорится в одной из петиций, из всех навыков есть только "таскание тяжестей и владение лопатой", они не способны сражаться с профессиональной украинской армией.

Под другой петицией требуют обмена солдат-срочников, которые оказались в украинском плену. Их следует наделить статусом "ветеран боевых действий", выплатить им все пособия и обеспечить гарантии наравне с военнослужащими-контрактниками, пишут авторы челобитной Путину. В этом же обращении назвали недопустимым возможный обмен бойцов подразделения "Ахмат", так как те оставили свои позиции в Курской области во время вторжения ВСУ 6 августа. "Бойцы подразделения "Ахмат" вместо того, чтобы поддерживать и защищать срочников, наших сыновей, оставили их без необходимой поддержки", - подчеркивается в документе.

Что говорят родственники солдат-срочников?

Надежда из Тюмени, которая пытается вернуть своего родственника, проходящего срочную службу в армии РФ и пропавшего в Курской области, рассказала DW, что "власти бездействуют", а в военкомате сообщили, что не обладают информацией о его нахождении в плену. Женщина надеется, что власти обратят внимание на обращения.

О пребывании одного из срочников в украинском плену рассказала жительница республики Коми Светлана Плесовская. "Не убивайте наших детей, верните их нам", - говорится в обращении к российским властям, опубликованном Telegram-каналом "Astra". Плесовская призвала вывести всех срочников из зоны боевых действий.

В одном из видео, размещенных в украинских ресурсах, молодые люди с завязанными глазами называют себя российскими срочниками, попавшими в плен к ВСУ. "Мы срочники, которые защищали оборону в Курской области, после чего попали в плен. Мы очень просим вас поменять нас на бойцов из полка Азов", - говорит один из срочников. По данным Ассоциации семей защитников "Азовстали", в российском плену могут находиться около 700 бойцов. По информации издания Financial Times, между Украиной и Россией начались переговоры об обмене военнопленными. 

Что могут сделать родственники военнослужащих по призыву?

Формально отправка солдат-срочников на территорию РФ не противоречит законам, отмечают в правозащитном проекте "Идите лесом". Но сначала срочники должны прослужить не менее 4 месяцев и получить военно-учетную специальность (пункт 3 статьи 2 Положения о порядке прохождения военной службы). Если у родителей призывников есть подозрения, что их детей отправят в зону боевых действий, можно обратиться с жалобой в администрацию президента РФ, к уполномоченному по правам человека в РФ, в военную прокуратуру, в Следственный комитет. Они напоминают, что в феврале 2022 года матерям удалось вытащить своих детей из зоны боевых действий.

Командование в различных воинских частях в России принуждает срочников подписывать контракты с Минобороны, говорит координатор проекта "Идите лесом" Иван Чувиляев: "Их убеждают старыми проверенными методами - деньгами. Мол, он будет зарабатывать и отправлять деньги своей матери". Пока не известно ни об одном случае дезертирства срочников, отмечает Чувиляев: "Но уверен, что скоро их будет много, как было в случае провального наступления российской армии на Харьковском направлении". Тогда, вспоминает он, за несколько месяцев выросло количество обращений за помощью от российских дезертиров, которые решили сбежать из армии РФ.

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