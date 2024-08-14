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Срочников из Мурманска перебрасывают в Курскую область

Жан Рофе
14 августа 2024 г.

Родители мурманских срочников рассказали "Агентству", что их сыновей начали готовить к отправке в Курскую область, где идут бои с украинской армией.

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Российские солдаты-срочники (фото из архива)
Российские солдаты-срочники (фото из архива)Фото: dpa/AP/picture alliance

Солдат срочной службы 80-й мотострелковой дивизии из Мурманской области готовятся перебросить в Курскую область, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на родителей срочников сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости" во вторник, 13 августа.

По словам родителей, срочники, призванные на службу только в июле, были уведомлены о планируемой отправке в Курскую область во время присяги. "Сейчас в воинской части идет подготовка срочников к поездке в командировку в Курскую область. Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года - не направлять солдат, проходящих срочную службу в зону проведения боевых действий", - говорится в заявлении родителей.

Матери солдат рассказали "Агентству", что объединились в один чат, чтобы предотвратить их отправку в Курскую область. Telegram-канал "Осторожно, новости" уточняет, что родственники призывников написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя президента с просьбой не отправлять их близких в зону боевых действий. Эту информацию также подтвердили "Агентству" в одной из организаций, которые занимаются правовой помощью российским солдатам.

Правозащитный проект "Идите лесом" утверждает, что из Ленинградской области под Курск уже перебросили 250 солдат срочной службы. Вместе с тем срочников, эвакуированных с границы Курской области во время прорыва ВСУ, заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую, утверждает Telegram-канал "Верстка", который поговорил с двумя матерями солдат.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа. Бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Власти Украины заявляют также о захвате в плен большого числа российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский, указал, что его страна "пополняет обменный фонд". В вечернем видеообращении 13 августа он отметил, что в плен сдались "уже сотни русских военных". При этом "все они получат гуманное отношение - такого отношения они даже в их же, русской армии не имели", заявил украинский президент.

Агентство Bloomberg констатирует дефицит у ВС РФ личного состава для обороны Курской области и пишет о возможном объявлении мобилизации до конца года.

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