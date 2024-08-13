В Курской области заставляют срочников заключать контракты

Эвакуированных из районов боевых действий солдат-срочников принуждают к подписанию контрактов с Минобороны и возвращают на передовую, пишет "Верстка".

По данным "Верстки" , в Курской области солдат срочной службы, эвакуированных с линии фронта, заставляют подписывать контракты с Минобороны и возвращают в районы боевых действий. В одной из воинских частей в районе Курска находятся около 150 срочников, на которых оказывают давление, принуждая к контрактной службе, утверждает издание во вторник, 13 августа, со ссылкой на двух матерей срочников.

При этом солдатам обещают льготы, выплаты по 4-4,5 тысячи рублей в день, а также утверждают, что им придется "идти за штурмовиками" для зачистки территории на передовой. По словам одной из собеседниц, срочникам грозят уголовным преследованием в случае их отказа от контракта. При этом соответствующей подготовки для участия в боевых действиях солдаты не прошли, заявили их матери.

Они также напомнили об обещаниях президента РФ Владимира Путина о том, что солдаты срочной службы не будут участвовать в войне против Украины. Имена собеседниц издание не называет.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась ровно неделю назад. Бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

Власти Украины заявляют также о взятии в плен большого числа российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский, указал, что его страна "пополняет обменный фонд". В вечернем видеообращении 13 августа он отметил, что в плен сдались "уже сотни русских военных". При этом "все они получат гуманное отношение - такого отношения они даже в их же, русской армии не имели", заявил украинский президент.

Агентство Bloomberg констатирует дефицит у ВС РФ личного состава для обороны Курской области и пишет о возможном объявлении мобилизации до конца года.