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ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области

Ася Миллер
12 августа 2024 г.

Судьба 2000 человек, находящихся на территории подконтрольных ВСУ населенных пунктов, неизвестна, заявил на совещании с Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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Украинский БТР в Сумской области, 11 августа 2024 года
Украинский БТР у российской границы, август 2024 годаФото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль 28 населенных пунктов в Курской области, заявил на совещании с Владимиром Путиным в понедельник, 12 августа, временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов. "Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту - 40 километров", - уточнил чиновник.

По словам Смирнова, на территории подконтрольных украинским войскам населенных пунктов находились около 2000 человек, их судьба неизвестна. Всего, по данным врио губернатора, за время наступления ВСУ погибли 12 мирных жителей Курской области, ранения получил 121 человек, среди них 10 детей. По состоянию на 12 августа приграничные районы области покинули около 121 тысячи жителей, всего эвакуации подлежат 180 тысяч человек.

Боевые действия в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Активные бои идут в Кореневском и Суджанском районах. 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Как рассказал агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" российские силы и "дестабилизировать" страну.

Всего зона боёв и украинского контроля составляет примерно 480 квадратных километров, отмечет издание "Свобода".

 

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