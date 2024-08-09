В трех областях РФ введен режим КТО

В Белгородской, Брянской и Курской областях серьезно ограничиваются права и свободы жителей в связи с "беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки".

В Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ.

Решение принято директором Федеральной службы безопасности России Александром Бортниковым. После прорыва вооруженными силами Украины (ВСУ) на границе с Курской областью речь идет о "беспрецедентной попытке дестабилизации обстановки", признали в НАК.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, власти опасаются дальнейших "диверсионно-террористических угроз".

Серьезное ограничение прав и свобод жителей

Параметры режима определяются федеральным законом "О противодействии терроризму" .

Так, он предполагает проверку документов у физлиц и направление в органы внутренних дел в случае отсутствия бумаг. Жителям могут закрывать доступ к отдельным районам и объектам. Власти получают право читать электронную переписку, прослушивать телефонные разговоры.

Мера предполагает "временное отселение" граждан, а также ограничение движения транспортных средств и пешеходов. Спецслужбам дается право беспрепятственного доступа в жилье и на земельные участки.

Режим предусматривает использование боетехники

Для КТО могут создать спецгруппировку сил в составе военных, Нацгвардии, гражданской обороны и федеральных органов. В РФ пока не уточнили, кто может ее возглавить. Режим официально разрешает использовать боевую технику, оружие и спецсредства.

Как сообщил американский Институт изучения войны 8 августа, ВСУ продвинулись на 35 километров вглубь территории РФ от границы с Сумской областью Украины.

Между тем командир кадыровского добровольческого объединения спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов ранее утверждал, что его подразделения все еще находятся на российско-украинской границе.

ЧС федерального характера

МЧС РФ признало "обстановку в Курской области" чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера. "В регионе установлен федеральный уровень реагирования", - заявили в министерстве 9 августа.

Тем временем Telegram-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, передал, что ВСУ удерживают под контролем западные пригороды Суджи.

Как заявили в постпредстве РФ в Вене, Россия уведомила Международное агентство по атомной энергии о ситуации на Курской АЭС. По версии миссии, 8 августа на станции были обнаружены осколки и, предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе - в районе комплекса переработки радиоактивных отходов.

Подтверждения этой информации из других источников на момент публикации материала не поступало.

В мае 2023 года режим КТО ненадолго вводился в Белгородской области в связи с проникновением туда с украинской территории бойцов Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", воюющих на стороне Украины.