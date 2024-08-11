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Сотни жителей Курской области пропали в зоне боевых действий

Даниил Сотников
11 августа 2024 г.

С середины недели поисковая организация "Лиза Алерт" получила более 200 запросов на поиск людей, пропавших в зоне боевых действий в Курской области.

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Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения, 8 августа 2024 года
Эвакуированные из города Суджа жители в пункте временного размещения, 8 августа 2024 годаФото: Vladimir Gerdo/Tass/dpa/picture alliance

Поисковый отряд "Лиза Алерт" получил не менее 200 обращений о поиске людей в населенных пунктах, находящихся в зоне боев Вооруженных сил Украины (ВСУ) с российской армией на территории Курской области. Об этом в региональном отделении поисковой организации рассказали изданию "Агентство" в воскресенье, 11 августа.

Еще сотни других объявлений с просьбой помочь найти родственников, которые перестали выходить на связь, появились в соцсети "ВКонтакте", обнаружило "Агентство". Их начали публиковать 7 августа - на вторые сутки с начала наступления украинской армии. По подсчетам издания, с вечера пятницы только в группе "Подслушано Суджа" пользователи опубликовали сообщения о поиске 148 людей.

Объявления появляются в том числе на странице регионального отделения "Лиза Алерт". К середине дня 11 августа их число превысило 70 штук. "Не готовы дать точную цифру, потому что еще нет статистики, но мы уверенно подошли к цифре в 200 обращений за прошедшие двое-трое суток", - сказала пресс-секретарь организации в Курской области Олеся Парталюк.

Боевые действия в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Активные бои идут в Кореневском и Суджанском районах. 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Накануне МЧС России сообщило, что из Курской области были эвакуированы более 76 тысяч человек. За следующие сутки из приграничных районов области самостоятельно и "организованными колоннами" эвакуировались еще более 8 тысяч человек, рассказали в МЧС 11 августа.

Украинские власти официально не комментируют военные действия ВСУ в Курской области. Как рассказал агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" российские силы и "дестабилизировать" страну.

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