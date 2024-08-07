Путин о боях в Курской области: "Масштабная провокация"

Президент РФ провел совещание с силовиками по ситуации в Курской области. По версии начальника Генштаба ВС, "до одной тысячи человек" в составе ВСУ участвовали в прорыве границы.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал прорыв Вооруженных сил Украины, перешедших через границу с Курской областью примерно в 500 км от Москвы, как "масштабную провокацию". Глава государства в среду, 7 августа, выступил на встрече с членами правительства. Затем он провел совещание с руководителями силовых ведомств. На нем присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Доклад представил начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Продвижение ВСУ в Курской области

По версии Герасимова, численность военных вооруженных сил Украины, выдвинувшихся для захвата участка территории Суджанского района Курской области, составляла "до одной тысячи человек".

"Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков", - утверждал он. По версии Герасимов, продвижение ВСУ вглубь России на Курском направлении "остановлено".

На момент публикации материала оперативно проверить утверждения российской стороны не представляется возможным. Представители ВСУ заявления пока не прокомментировали.

СМИ: Прокачка российского газа продолжается в обычном режиме

Между тем, Telegram-канал "Рыбарь", близкий к Минобороны РФ, утверждает, что подразделения ВСУ вошли в западные пригороды Суджи и продвинулись к югу от города. Кроме того, по его версии, передовая бронегруппа ВСУ вышла к границам Коренево. Захвачена также газоизмерительная станция "Суджа", через которую осуществляется транзит газа в Европу, пишет "Рыбарь". Официально это информация пока не подтверждена.

Агентство Reuters со ссылкой на украинский транзитный оператор передает, что прокачка российского природного газа через Украину продолжается в обычном режиме - несмотря на сообщения о столкновениях.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что за минувшие сутки зону обстрелов в Курской области покинули тысячи человек. "На личном транспорте из зоны обстрелов выехало несколько тысяч человек. За ночь на территории региона были развернуты новые пункты временного размещения на 2,5 тысячи мест", - сказал Смирнов. По его словам, "вывезено с обстреливаемых территорий более 200 человек".

Между тем журналистка "7х7" Екатерина Лобановская ранее сказала DW, что "никакой централизованной эвакуации вообще нет, люди выезжают сами, никакой помощи от администрации нет".

Эвакуация в Сумской области

Тем временем в 23 населенных пунктах пяти районов Сумской области Украины введена обязательная эвакуация населения, сообщил в эфире украинского национального телемарафона глава областной военной администрации Владимир Артюх.

Утром 6 августа власти Курской области, а позже Минобороны РФ заявили о попытке прорыва российской границы со стороны Украины. Оборонное ведомство России сообщило о переброске резервов в регион.