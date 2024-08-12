СМИ: Киев ждал более масштабной переброски войск РФ к Курску

Российское командование перебрасывает войска с фронта в Курскую область, но не так быстро, как бы хотелось Киеву, сказал источник The Economist в Генштабе ВСУ.

Россия перебросила в Курскую область войска с Харьковского фронта, но с ключевого, Донбасского, направления туда пока отправлено гораздо меньше сил, чем хотелось бы Киеву. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщила британское издание The Economist со ссылкой на источники.

"Их (российские. - Ред.) командиры - не идиоты", - отметил источник собеседник в украинском Генштабе. "Они перебрасывают войска, но не так быстро, как нам хотелось бы. Они знают, что мы не можем растянуть логистику на 80 или 100 км", - добавил он.

Собеседник The Economist призвал не сравнивать динамику на курском направлении с успешной операцией Украины по возвращению большей части Харьковской области в конце 2022 года. "Опасность - в том, что мы попадем в ловушку, и Россия обломает нам зубы", - добавил он.

Вместе с тем нынешняя операция уже улучшила одну важнейшую нематериальную составляющую - мораль украинских войск, отметили собеседники The Economist.

Неоднородность подготовки операции ВСУ

При этом издание обратило внимание на неоднородность подготовки Киевом прорыва в Курской области. Так, некоторые аспекты операции, по всей видимости, были тщательно спланированы. "Мы отправили наши самые боеспособные подразделения в самое слабое место на их (российской. - Ред.) границе", - указал источник в Генштабе вооруженных сил Украины (ВСУ), командировавший силы в регион. "Солдаты срочной службы столкнулись с (украинскими. - Ред.) десантниками и просто сдались", - добавил он.

Однако другие аспекты указывают на определенную поспешность в подготовке, пишет The Economist. Так, все трое украинских военнослужащих, с которыми поговорили журналисты издания, были переброшены с передовой на востоке страны без отдыха - едва ли не за день до начала операции в Курской области.

При этом источник в украинских силовых структурах утверждал, что к 10 августа ряд украинских подразделений продвинулся на 40 км вглубь территории РФ в направлении Курска. Вместе с тем, не похоже, что ВСУ предпринимают серьезные попытки закрепиться на местности, констатировало издание.

Боевые действия в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Активные бои идут в Кореневском и Суджанском районах. В Белгородской, Брянской и Курской областях 10 августа был введен режим контртеррористической операции.

МЧС России сообщило 10 августа, что из Курской области были эвакуированы более 76 тысяч человек. За следующие сутки из приграничных районов области самостоятельно и "организованными колоннами" эвакуировались еще более 8 тысяч человек, рассказали в МЧС 11 августа. В понедельник, 12 августа, власти Белгородской области объявили эвакуацию в Краснояружском районе. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, у границ района была зафиксирована активность украинских подразделений.

Как рассказал агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции по прорыву границы России были задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" фронт для российских сил и "дестабилизировать" РФ.