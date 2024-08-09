ISW: Украинцы продвинулись на 35 км вглубь Курской области

Институт изучения войны отмечает, что, несмотря на стремительное продвижение, ВСУ не контролируют всю захваченную территорию Курской области. В России под Курском признали ЧС федерального характера.

Геолокационные снимки указывают на то, что украинские войска присутствуют в российских районах, расположенных на расстоянии 35 километров от границы с Сумской областью Украины. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в аналитическом отчете, опубликованном в четверг, 8 августа. Однако украинские войска, безусловно, не контролируют всю ту территорию Курской области, о захвате которой пишут российские военкоры, говорится в сообщении. В ISW заявили, что не будут анализировать цели украинской военной операции, чтобы "не ставить под угрозу оперативную безопасность Украины".

В отчете также приводятся данные провоенных блогеров из РФ, которые утверждают, что небольшие украинские бронегруппы продвигаются дальше в тыл России и обходят укрепления, прежде чем вступить в бой с российскими войсками, а затем выходят из боя, не пытаясь закрепить контроль над своими самыми дальними продвижениями. "Украинские силы, похоже, могут использовать эти небольшие бронегруппы для проведения штурмов за линией соприкосновения из-за низкой плотности российских войск в приграничных районах Курской области", - заявляют аналитики.

По данным ISW, более крупные украинские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) действуют в районах Курской области ближе к украинской границе, консолидируя и укрепляя некоторые позиции. Согласно российским "военкорам", украинские войска успешно применяют инновационную тактику и технологические возможности во время операций в Курской области, говорится в отчете.

Аналитики полагают, что отсутствие согласованного российского ответа на украинское вторжение в Курскую область и скорость украинского продвижения указывает на то, что ВСУ смогли достичь оперативной неожиданности на границе с Россией.

"Обстановку в Курской области" признали ЧС федерального характера

МЧС РФ признал "обстановку в Курской области" чрезвычайной ситуацией федерального характера согласно решениям внеочередного заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили в пресс-службе МЧС России 9 августа. "В регионе установлен федеральный уровень реагирования", - говорится в сообщении.

Российская военная колонна сгорела от удара ВСУ под Рыльском

Сразу несколько провоенных российских Telegram-каналов выложили 9 августа видео горящей колонны с военной техникой армии РФ в Курской области, обращает внимание издание "Агентство". OSINT-исследователи утверждают, что кадры были сняты на шоссе, которое до начала полномасштабного вторжения связывало украинский город Глухов и российский Курск, а колонна была сожжена в селе Октябрьское (8 км от Рыльска, 30 км от границы с Украиной, 20 км до ближайшей точки, где идут бои).

По данным Telegram-канала "Военный осведомитель", ВСУ ударили по колонне из ракетной установки HIMARS, но пока эти данные остались без подтверждения. На видео, которое публикует "Агентство", больше десяти сожженных грузовиков, внутри некоторых видны трупы. По оценке военного аналитика Яна Матвеева, уничтожен целый батальон. Он называет это "одним из самых кровавых и массированных ударов за всю войну".

Три возможных сценария для Кремля

Американские аналитики ISW считают, что Кремль почти наверняка будет пытаться вернуть захваченную украинскими силами российскую территорию в Курской области и остановить украинскую продвижение Украины вглубь России, поскольку это "стало бы стратегическим ударом по многолетним усилиям президента РФ Владимира Путина, направленным на закрепление наследия российской стабильности, безопасности и геополитического возрождения".

При первом варианте развития событий, пишет ISW, российское военное командование может решить использовать имеющихся призывников, пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Росгвардию и другие нерегулярные силы, уже развернутые в районе границы, чтобы оттеснить украинские войска.

Вторым возможным вариантом является использование Северной группировки войск, развернутой вдоль российско-украинской границы. По имеющимся данным, эта группировка войск по состоянию на начало мая 2024 года насчитывала около 35 тысяч военнослужащих, развернутых в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей. По сведениям ISW, военное руководство РФ имеет планы увеличить региональную группировку вдвое.

Третьим возможным планом действий российского военного командования американский институт называет переброску в Курскую область из других регионов театра военных действий оперативных резервов, накопленных для запланированного наступления летом 2024 года, и/или относительно лучше обеспеченных и более боеспособных передовых подразделений.

Бои в Курской области

С 6 августа в Суджанском и Кореневском районе Курской области идут бои. По данным российского Минобороны и военных экспертов, на территорию РФ зашли подразделения украинской армии. К ним в плен попали десятки российских военных.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 8 августа, что ответственность за эскалацию боев на территории России несет ее президент. "Архитектором концепции "самоуничтожения России" является не кто иной, как сам Путин", - подчеркнул он, добавив, что на развязанной войне "агрессор неизбежно пожинает собственные плоды".