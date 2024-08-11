Киев: В Курской области задействованы "тысячи" военных ВСУ

"Тысячи" украинских военных участвуют в военной операции на территории Курской области. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника в сфере безопасности. По его словам, цель наступления - "растянуть" российские силы и "дестабилизировать" страну. Чиновник отметил, что военная операция в Курской области "подняла боевой дух" украинских военных.

"Мы ведем наступление. Цель - растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу", - сказал чиновник на условиях анонимности. Он также отметил, что Украина "будет соблюдать международное право" в ходе боевых действий в Курской области.

Вместе с тем собеседник AFP отметил, что украинское наступление в Курской области не замедлило продвижение РФ на востоке Украины.

КТО в трех областях РФ

10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. 11 августа местные власти сообщили о "заходе" украинских "диверсионно-разведывательных групп" на территорию Беловского района.

Украинская сторона официально не подтверждает и не комментирует происходящее, однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора".