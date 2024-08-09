"ВСУ унизили армию РФ". Что пишут СМИ об операции в Курске

Комментаторы многих европейских газет хвалят украинскую армию за молниеносную операцию в Курской области, но в то же время задаются критическим вопросом - сможет ли Украина применить этот успех для освобождения своей территории?

The Telegraph: Наступление ВСУ - унижение для российской армии

Британская The Telegraph напоминает, что "после длительного противостояния российской агрессии украинские силы перешли теперь к неожиданному наступлению, ставшему унижением для российской армии". Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, пишет издание, преследует три основных цели: отвлечь российские ресурсы в Донбассе, посеять раздор в России, а также улучшить потенциальные переговорные позиции Киева. Главный вопрос, на который обращает внимание газета: что будет дальше? "Хотя непонятно, сможет ли Украина удерживать села в Курской области, наступление показало, что прорваться на российскую территорию легче, чем уничтожить российские укреппозиции на востоке Украины. Несмотря на свой начальный импульс, продвижение Украины в Курской области, вероятно, будет недолгим", - пишет издание.

Разрушенные в ходе боев дома в Курской области Фото: Acting Governor of Kursk region Alexei Smirnov telegram channel/AP/dpa/picture alliance

Давление со стороны Запада и внутри страны, вероятно, заставит Киев сменить курс. США, очевидно, встревожены действиями Киева, а европейские цены на газ выросли до максимумов 2024 года из-за возможного захвата Украиной газового экспортного хаба в Судже. Внутренняя критика по поводу переброски драгоценных человеческих ресурсов с основных линий фронта, а также относительно гражданских потерь, может убедить Киев дать задний ход. Угроза усиления российских ударов по смежным с Курском Сумам уже заставила эвакуироваться 6 тысяч человек.

"Как бы то ни было, но наступление на Курск показывает, что Россия не извлекла уроков из молниеносного захвата Ростова-на-Дону ЧВК "Вагнер" во время мятежа в июне 2023 года. Кроме угроз уничтожения Украины и применения тактического ядерного оружия, Россия на наступление ВСУ на Курск сильно не отреагировала. Поскольку самолеты F-16 также прибывают на передовую, у Путина много причин для беспокойства", - анализирует The Telegraph.

NZZ: Центром основного внимания остается Донбасс

Украинское наступление на территорию России - зрелищное, но стратегически ведет в тупик - такой анализ на своих страницах разместила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Хотя Киев в Курской области застал врасплох путинские войска, в долгосрочной перспективе центром основного внимания остается освобождение Донбасса, пишет газета из Цюриха: "Пограничный регион Курской обалсти стратегического значения для украинцев не имеет. Также речь не идет о том, чтобы окопаться там на длительное время. В Киеве могут недооценивать международный взгляд (на события. - Ред.). Кадры с американскими БМП Bradley и немецкими БМП Marder, вкатывающимися на российскую территорию, в Вашингтоне или Берлине аплодисментов не срывают. Чем завершится наступление пока неясно. Если украинцы не упустят подходящий момент для отступления, то могут по очкам одержать тактическую победу. Но войну таким образом не выиграть - со стратегической точки зрения, курский внезапный маневр является тупиком", - критикует NZZ.

FAZ: На ситуацию в Донбассе операция под Курском не влияет

В похожем ключе тему комментирует и немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. Хотя украинское наступление вскрыло беспорядок в рядах российской армии, на критическую ситуацию в Донбассе оно не влияет, пишет газета. "В то время, как ВСУ своим продвижением в Курской области, выставляет российскую армию в плохом свете, Украина все еще испытывает большие проблемы на востоке страны. В Донбассе, в нескольких местах, российские войска наступают медленно, но уверенно. Происходящее в Курской области не заставит российскую армию отказаться от превосходства на большом театре военных действий. Через какое-то время, когда россияне добьются очередного важного успеха на фронте на востоке, где идут тяжелые бои, внимание снова будет возвращено туда (…)", - пишет издание.

При въезде в приграничную Курскую область РФ Фото: Belkin Alexey/Russian Look/news.ru/picture alliance

"По крайней мере, одно это наступление сделало очевидным: даже после того, как открытые конфликты в российской армии, самым драматичным проявлением которых стал мятеж Пригожина в 2023 году, были приглушены, трения там продолжаются. Российские энтузиасты войны теперь вопрошают, кто ответственен за то, что украинцам удалось осуществить это внезапное нападение. И снова, как и после предыдущих украинских успехов, они жалуются на коррупцию и некомпетентность Минобороны в Москве", - продолжает FAZ.

La Repubblica: Риски и ресурсы для ВСУ

Итальянская газета La Repubblica в своем комментарии оценивает украинскую операцию в Курской области как "высоко рискованную" и аргументирует эту оценку так: "Наступление всегда предусматривает большие потери, нежели оборона, а человеческие ресурсы Киева сведены к минимуму. Кроме того, в этой местности не так уж много вариантов укрыться от россиян, чей ответ будет чрезвычайно жестким. Затяжная операция может дорого обойтись украинцам. Но, возможно, правительству президента Владимира Зеленского важно выиграть время и показать, что они могут побеждать - по крайней мере, до выборов в США", - пишет La Repubblica.

Ludwigsburger Kreiszeitung: Путин не оставит этот позор без ответа

Риски для Украины в своем комментарии оценивает и региональное немецкое издание Ludwigsburger Kreiszeitung. "Очевидно, что Путин не оставит этот позор без ответа, а его цепной пес Дмитрий Медведев уже угрожает массированными ударами по украинской столице Киеву. Вероятно, что многие украинские солдаты не вернутся домой, ведь сейчас Россия сделает все, чтобы минимизировать причиненный ущерб, в том числе и политический. Но эта неординарная смелая выходка ВСУ, которая еще долго будет занимать военных историков, должна была произвести впечатление на российских военных. Ведь она доказывает: Украина еще далеко не исчерпала свои возможности", - констатирует Ludwigsburger Kreiszeitung.

Handelsblatt: Критические вопросы Путину будут звучать громче

Газета немецких деловых кругов Handelsblatt, в свою очередь, обращает внимание на грандиозный психологический эффект, достигнутый украинским наступлением в Курской области. "Вражеские танки на собственной территории, погибшие гражданские и разрушения в приграничной зоне, объявление чрезвычайного положения в Курской области - все это усложняет Путину задачу называть войну в Украине ограниченной "специальной военной операцией". Несмотря на всеобъемлющую цензуру, можно надеяться, что теперь критические вопросы в России будут звучать громче. Какой неожиданностью это стало для Путина показывает то, как российский президент осудил этот шаг, назвав его "масштабной провокацией". Это заявление агрессора, перекручивающее роли "обидчик-жертва", с точки зрения цинизма, трудно превзойти. Но вот изречение, приписываемое греческому Эсхиллу: "Первая жертва войны - это правда", - резюмирует Handelsblatt.