Украинские военные вошли в третий район Курской области

Украинские военные в ночь на воскресенье, 11 августа, вошли в Беловский район Курской области, тем самым расширив свое присутствие на территории РФ. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев. "Заход диверсионно-разведывательных групп на нашу территории создал много суматохи и паники. Сейчас ситуация стабильная, но очень напряженная", - говорит Волобуев в видеообращении к местным жителям.

Волобуев также заявил, что властям сейчас "непонятны некоторые моменты на приграничных территориях". Он призвал сохранять спокойствие, а уехавших из Беловского района жителей - "оставаться в тех местах, куда они прибыли".

Заход украинских ДРГ на территорию Беловского района подтвердил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, российским военным удалось "стабилизировать ситуацию". В Беловском районе "нет никаких боевых столкновений", а военные и пограничники защищают границу РФ, утверждает Смирнов.

До 11 августа бои шли на территории двух районов Курской области - Кореневского и Суджанского. Беловский район находится юго-восточнее Суджанского и примыкает к Белгородской области.

Z-канал: ВСУ стягивают войска к Белгородской области

Накануне близкий к российским силовикам Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают "боеспособные войска" к границам Белгородской области. "В связи с этим не исключено, что может произойти атака и на этот российский регион", - говорится в сообщении. Подтвердить эту информацию по независимым источникам пока невозможно.

ВСУ с 6 августа проводят военную операцию в Курской области. 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).