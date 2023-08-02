Последствия российских ракетных ударов по центру Покровска
Ракетные удары, нанесенные военными РФ по центру города Покровска Донецкой области, унесли, по данным властей Украины, жизни 7 человек. Десятки, включая двоих детей, получили ранения. Подробности - в галерее DW.
Первое попадание - в жилой дом
Вечером в понедельник, 7 августа, российская армия нанесла удар двумя ракетами "Искандер" по городу Покровск Донецкой области, расположенному всего в 30 км от линии фронта. Во время первой атаки, примерно в 19:15, ракета, как сообщили власти Украины, попала в пятиэтажный жилой дом. В результате было разрушено несколько квартир и вспыхнул пожар.
Разрушенная гостиница "Дружба"
Через полчаса после первой атаки, когда на место приехали полиция и спасатели, второй удар пришелся по жилому зданию рядом - гостинице "Дружба". В результате попадания разрушены верхние этажи гостиницы, в которой во время войны обычно останавливались журналисты, работники гуманитарных миссий и чиновники.
Разбитые окна рядом с эпицентром удара
В результате российских ракетных ударов по Покровску повреждены две многоэтажки, здания гостиницы, прокуратуры, Пенсионного фонда, аптеки, двух магазинов, двух кафе и два гражданских автомобиля.
Среди погибших - замначальника ГСЧС по Донецкой области
По последним данным властей Украины, в результате ракетного удара по Покровску погибли семь человек. Среди них - пять гражданских, один военный и замначальника главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) по Донецкой области Андрей Омельченко. Он погиб во время второй волны атаки, когда, как сообщается, выехал на место удара по жилому дому.
Среди раненых - дети
В общей сложности, по данным украинских властей, ранения получил 81 человек, среди которых 39 гражданских лиц, в том числе двое детей - 2006 и 2012 года рождения; 31 работник полиции, семеро спасателей и четверо военных. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Под завалами людей больше нет
Спасательные работы начались сразу после атаки. Ночью разбор завалов был приостановлен из-за высокой угрозы повторных обстрелов. Утром работы возобновились. По данным ГСЧС Украины, под завалами людей больше нет.
День траура в Покровске
В Покровске 8 августа объявили Днем траура по погибшими в результате российского удара. Покровская городская военная администрация рекомендовала приспустить на зданиях государственные флаги Украины и отменить развлекательные мероприятия. Россия пытается оставить от Донбасса "только разбитые и обожженные камни", заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по Покровску.