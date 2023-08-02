По последним данным властей Украины, в результате ракетного удара по Покровску погибли семь человек. Среди них - пять гражданских, один военный и замначальника главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) по Донецкой области Андрей Омельченко. Он погиб во время второй волны атаки, когда, как сообщается, выехал на место удара по жилому дому.