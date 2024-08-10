  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Зеленский прокомментировал наступление ВСУ в Курской области

Ася Миллер
10 августа 2024 г.

Президент Украины заявил в видеообращении, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора".

https://p.dw.com/p/4jKgw
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Ukraine Presidency via Bestimage/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращениив субботу, 10 августа, впервые публично прокомментировал наступление вооруженных сил страны в Курской области России, заявив, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора".

По словам главы государства, подобные действия доказывают способность Киева "восстанавливать справедливость" и оказывать необходимое давление на Россию. При этом никаких подробностей о текущем положении подразделений ВСУ на территории Курской области и дальнейших планах украинских военных Зеленский приводить не стал.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям министерства обороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории России и продвинулись вглубь на несколько десятков километров. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

Минобороны РФ в утренней сводке 10 августа заявило, что российская армия в течение суток "пресекала попытки прорыва" украинских войск вглубь Курской области. Всего, по утверждению ведомства, потери ВСУ с начала наступления в Курской области составили "до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники". Независимых подтверждений потерь этим данным нет. За четыре дня украинского наступления свои дома покинули более 16 тысяч человек, сообщил мэр Курска Игорь Куцак. В социальных сетях жители региона жаловались на плохую организацию эвакуации и бездействие местных властей.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Хаоc и КТО в Курской области; YouTube, WhatsApp и Signal полностью заблокируют? DW Новости 10.08.24

Хаоc и КТО в Курской области; YouTube, WhatsApp и Signal полностью заблокируют? DW Новости 10.08.24

Пятый день ВСУ продолжают наступление вглубь России. После прорыва в Курской области поступают сообщения о захвате села в Белгородской области. Российские власти ввели режим КТО не только в Курской, но в Белгородской и Брянской областях. Тем временем в Украине продолжается спасательная операция после вчерашнего удара российской армии по супермаркету в Константиновке в Донецкой области.
Политика10 августа 2024 г.28:59 мин.
На въезде в Курскую область

Бои в Курской области

Бои в Курской области

С 6 августа в Суджанском и Кореневском районе Курской области идут бои. По данным российского Минобороны и военкоров, на территорию РФ зашли подразделения ВСУ. Украинские власти не комментируют операцию. Досье DW.
Конфликты9 августа 2024 г.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

МАГАТЭ следит за ситуацией близ Курской АЭС

МАГАТЭ следит за ситуацией близ Курской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси призвал придерживаться императива об обеспечении "физической целостности атомной электростанции".
Конфликты10 августа 2024 г.
Показать еще