Бои под Курском. Новая стратегия ВСУ или попытка отвлечь РФ?

Впервые после начала российского вторжения Украина, похоже, использовала свои войска для ведения боевых действий на приграничной территории в Курской области. Западные эксперты - о мотивах и рисках Киева.

Украина, возможно, сделала "первый шаг" к изменению стратегии отражения российского нападения. Так нынешние события в Курской области оценила в беседе с DW профессор Университета Нью-Гэмпшира в США Джен Спиндел. "Украина не может продолжать вести эту войну так, как в предыдущие два года. У нее просто нет ресурсов для этого - людей или оружия", - отмечает американский эксперт по внешней политике и политике безопасности.

Спиндел считает, что операция Украины в Курской области может быть попыткой изменить стратегию от "войны на равных - к войне на истощение, ассиметричной войне". К такому подходу она с коллегами призывала в майской статье в американском журнале Foreign Affairs под заголовком: "Как Украине достичь большего меньшими средствами". "Украина демонстрирует, что территория России больше не является недоступной, и что Украина будет атаковать Россию, чтобы заставить ее отвлечь часть сил от бомбардировок и разрушения в Украине", - говорит эксперт.

Зачем ВСУ вошли в Курскую область?

Спустя три дня после начала операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области информации о происходящем с украинской стороны по-прежнему мало. На момент написания статьи Киев официально не комментировал бои под Курском. Российские источники сообщили, что утром 6 августа силы украинской армии с использованием как украинской, так и западной бронетехники, вошли на территорию Курской области, продвинулись вглубь примерно на 10 километров и закрепились. Минобороны РФ сообщило в четверг, 8 августа, что продвижение остановлено, идут бои в двух районах - Судженском и Кореневском.

Разрушенный в ходе боев жилой дом в Курской области Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

Это первый с начала масштабного российского вторжения подобный рейд Украины непосредственно в РФ, а не на оккупированных Россией территориях. В 2023 году похожие, но менее масштабные операции, в Белгородской области проводили вооруженные формирования из состава россиян, воюющих на стороне ВСУ. Сама РФ в мае 2024 захватила два участка вдоль границы в Харьковской области, прежде чем была остановлена.

Австрийский военный историк, подполковник Маркус Райснер (Markus Reisner) считает, что украинская операция была тщательно спланирована, в то время как у российской разведки, по его мнению, - "полный провал". Он говорит, что Украина одержала "четкую информационную победу", поскольку внимание теперь приковано к Курску, а не к Донбассу, городам Торецк и Часов Яр, где для ВСУ "ситуация обостряется". Если Украине удастся удержать участки в Курской области какое-то время, это может заставить Россию провести перегруппировку и "снизить давление" на ВСУ в Донбассе, считает Райснер.

"Хорошо для морали, для войны без больших последствий"

Густав Грессель (Gustav Gressel), берлинский эксперт аналитического центра Европейский совет по внешней политике (ECFR), настроен более скептично. "Хорошо для морали, но для войны в целом без больших последствий", - так он оценивает события в Курской области для Украины. "Нет признаков того, что Россия отведет силы с востока Украины, чтобы остановить украинскую операцию, - считает Грессель. - От растягивания фронта за счет территории России выиграет, в первую очередь, РФ, поскольку это приведет к чрезмерному растяжению украинских сил".

Густав Грессель Фото: DW

Эксперты упоминают и другие цели Киева - улучшение позиций на возможных будущих переговорах с Россией и желание продемонстрировать Западу, что Украина в состоянии успешно противостоять российской армии после неудачного контрнаступления летом 2023 года. "Возможно, украинское руководство хочет продемонстрировать России, а прежде всего - Западу, что силы не исчерпаны, и что в случае продолжения поставок оружия Украина все еще может выиграть войну", - считает немецкий политолог и публицист Винфрид Шнайдер-Детерс (Winfried Schneider-Deters).

Что скажут США и другие партнеры Украины?

До сих пор Украина удерживалась от похожих рейдов с учетом позиции своих западных партнеров, в первую очередь - США, отмечает Шнайдер-Детерс. Опасаясь эскалации со стороны РФ, Вашингтон, Берлин и другие запретили Украине использовать свое оружие на российской территории. Лишь на фоне наступления РФ под Харьковом США и другие страны в мае 2024 года ослабили ограничение, но только для ударов по военным целям в приграничных районах и не всеми видами оружия. Например, ракеты ATACMS Украина может использовать только на своей оккупированной РФ территории.

США не разрешают Украине использовать ракеты ATACMS на территории РФ Фото: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Пока США сдержанно отреагировали на события в Курске, но эксперты, такие как Джен Спиндел, уверены, что "на высоком уровне было много звонков" между Вашингтоном и Киевом, и что в "ближайшие часы и дни усилия будут сосредоточены на дипломатических попытках снять напряжение - насколько сейчас это возможно".

Как далеко ВСУ могут продвинуться в Курской области?

Операция Украины в Курской области не преследует цели "дойти до Москвы", считает Спиндел. Эксперт указывает на то, что, чем дальше ВСУ продвинутся, тем больше риски, что Россия сможет отрезать группу от снабжения. По ее мнению, для достижения военных целей Украине не нужно заходить далеко вглубь РФ, а нужно "продвинуться в места, откуда наносятся удары, и где хранится оружие".

При этом Украине нужно сохранить баланс и учитывать позицию США, считает Спиндел. Пока, по ее мнению, Украина продвинулась "достаточно, чтобы операция была чувствительной для РФ, но недостаточно для опасений" США и других партнеров Украины о возможной эскалации. В целом Спиндел не ожидает, что события в Курской области принесут "существенные изменения" в ходе войны. Она считает, что "подобных операций станет больше, но Украина будет стремиться к эффекту неожиданности". Целью эксперт называет - "вывести Россию из равновесия".