Бои в Курской области. Что известно?

Украинские войска заняли несколько сел в Курской области РФ и продолжают удерживать территории. Эксперты в комментариях для DW рассказали о целях ВСУ и том, как могут развиваться события.

В Суджанском и Кореневском районе Курской области последние два дня идут бои - по данным военных экспертов, по территории РФ продвигаются подразделения украинской армии. К ним в плен попали, как минимум, два российских срочника, а российская армия потеряла, как минимум, вертолет Ка-52 - его сбил FPV-дрон. Власти РФ заявляют, что "остановили продвижение противника" и "контролируют ситуацию", однако появляются свидетельства боев уже в городе Суджа с 5-тысячным населением.

Большинство военных экспертов, опрошенных DW, сходятся во мнении, что атака ВСУ на территории РФ позволит ослабить позиции российской армии на основной линии фронта - им придется перебросить часть сил в тыл. Украинская сторона сообщения о прорыве через границу официально не комментировала.

Что заявляют власти РФ о ситуации в Курской области

Не успели члены Совета безопасности РФ обсудить "актуальные события" - совещание Путина по видеосвязи прошло 2 августа - как им пришлось собираться вновь. "Начать придется с событий в Курской области", - сказал президент РФ Владимир Путин, общаясь уже в режиме офлайн с представителями силовых ведомств.

Продвижение украинских войск численностью до 1 тысячи человек вглубь Курской области остановлено, заверил в своем докладе начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. По его словам, "потери противника" - 315 человек, уничтожено 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.

Накануне Минобороны РФ заявило, что атаку отбили, а "остатки диверсионной группы отступили на территорию Украины". Позже это сообщение в соцсетях министерства отредактировали, оно пропало также из новостей некоторых российских государственных информагентств.

Успех ВСУ - провал разведки РФ

На закрытой части совещания Совбеза РФ, вполне возможно, шел разговор о провале в работе российской разведки, которая не отследила передвижение крупных подразделений ВСУ у границы, предполагает независимый российский военный эксперт Юрий Федоров: "По численности - это примерно две бригады, каждая из которых около 4 тысяч человек. Несомненно, это успех украинской стороны".

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов Фото: Mikhail Kuravlev/AP/picture alliance

По его словам, этих войск может быть достаточно, чтобы создать плацдарм на территории РФ, где отсутствуют серьезные оборонительные укрепления и достаточное количество войск РФ для обороны. "В Курске находятся 10-12 тысяч российских военных. Они разрознены и менее боеспособны, чем те силы, которые непосредственно участвуют в войне", - говорит он. Эксперт предполагает, что основная цель ВСУ - отвлечение армии РФ от основной линии фронта.

При этом Федоров отмечает, что и украинские силы могут испытывать значительные проблемы: "Зеленский говорил, что ВСУ неукомплектованными оставались почти 14 бригад - для того, чтобы бросить их в бой, нет достаточного количества вооружения".

Захвачены 10 российских сел и 15 км территории

С этой точкой зрения согласен независимый российский военный эксперт Ян Матвеев, который отмечает, что на территории РФ могут находиться несколько сотен украинских военных, остальная часть пока находится в резерве на территории Украины. По его мнению, если командование ВСУ увидит успехи в наступлении, то атакующим силам могут перебросить резервы.

По состоянию на 7 августа, ВСУ удалось захватить 10 сел и примерно 15 км территории РФ, перечисляет Матвеев. Правда, уточняет он, эта информация основана на сообщениях прокремлевских военкоров: "В целом, мы наблюдаем серьезную информационную блокаду: данных почти нет как с украинской, так и российской стороны".

С психологической точки зрения, рассуждает Матвеев, захваченная территория - весомый аргумент украинской стороны на фоне обсуждения возможного перемирия. Но с военной точки зрения - появляется много вопросов, добавляет он: "Не потратят ли ВСУ больше сил на отвлечение, чем потратит российская армия своих подразделений. На Донецком фронте, например, есть серьезные проблемы у украинской армии".

Потеря контроля над частью территории РФ - катастрофа для российских властей, говорит украинский военный эксперт Олег Жданов. Он отмечает, что с 1991 года это впервые, когда иностранные войска контролируют территорию РФ. При этом у российского командования отсутствуют свободные резервы, чтобы оперативно их перебросить в новую зону боевых действий: "В месяц в России мобилизуют и подписывают военные контракты по 25-30 тысяч человек. Но весь этот поток идет на восполнение потерь на основном фронте".

Жданов считает, что руководство Украины может использовать ситуацию для формирования более весомой переговорной позиции, если начнется мирный процесс урегулирования военного конфликта. "Политическое значение этого плацдарма или этой территории намного весомее, чем военный успех", - говорит он.

Из приграничных населенных пунктов идет эвакуация

Правительство Курской области в соцсетях утверждает, что обстановка в области "контролируемая", идет эвакуация местных жителей из приграничных территорий. Впрочем, появляются подтверждения, что некоторые жители сами пытаются выбраться из зоны боевых действий или укрыться в населенных пунктах. Об этом в видео, которое активно распространяется в российских соцсетях, говорит священник Евгений Шестопалов. По его словам, часть местных жителей укрываются в Свято-Троицком храме в Судже, в том числе дети: "Вся Суджа полыхает. Каждые 10-15 секунд прилет. Транспорт не ходит никакой, поэтому мы собираем людей в храме".

Разрушенный в ходе обстрелов дом в Судже Фото: Acting Governor of Kursk Region Alexei Smirnov/Telegram/REUTERS

Тем временем появилась информация на сайте Кремля, что для переселения 2,5 тысяч семей из приграничных территорий требуется 11 млрд рублей - примерно по 4,4 млн рублей на семью. Пока федеральный бюджет выделил первый транш в 1,8 млрд рублей, уточнил вице-премьер России Денис Мантуров. При этом в соцсетях в "патриотических" группах начали объявлять сборы на закупку питьевой воды и медикаментов для военных в Курской области, в самом Курске организован сбор крови, куда с утра выстроилась длинная очередь.

Как в соцсетях реагируют на бои в Курской области

На официальной странице правительства Курской области в ВК в комментариях появляются сообщения от пользователей соцсети, которые интересуются, как эвакуировать близких из приграничной территории и почему в боевых действиях принимают участие российские срочники. "Что с детьми, которых взяли в плен? Они просто проходили воинскую службу. Мальчикам по 21, 22 года. Кто их вызволит из плена?", - спрашивает одна из пользовательниц соцсети.

В других соцсетях напоминают, что накануне боев в Курске видели транспорт с опознавательными знаками спецназа "Ахмат". Они ссылаются на то, что до сих пор нет подтверждения, что это подразделение принимает участие в боях. "Неделю назад "Ахмат" в Судже исполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди, лично мне не известно", - написал автор прокремлевского Telegram-канала "Военкор Котенок".

Ему ответил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, который в своем Telegram-канале назвал ситуацию "некритической". "Вы и сами понимаете, что 11 танков и 20 машин для перевозки пехоты (со стороны ВСУ. - Ред.) ничего не решат", - заверил он, уточнив, что чеченский спецназ не в состоянии защитить 400 км границы между Россией и Украиной. Тем временем, по сообщению того же автора "Военкора Котенок", украинские войска вошли в Коренево и Суджу - два приграничных районных центра Курской области. Под контроль ВСУ перешла и газоизмерительная станция "Суджа".