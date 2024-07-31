Путин в два раза поднял выплату за контракт с Минобороны

Президент РФ подписал указ о двухкратном увеличение выплаты подписавшим до конца года контракт с Минобороны - до 400 тысяч рублей из федерального бюджета.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому тем, кто в период с 1 августа по 31 декабря подпишет контракт с Минобороны России для участия в войне против Украины, будет единовременно выплачено по 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Об этом в среду, 31 июля, сообщает на сайте правовой информации РФ.

Кроме того, руководству российских регионов рекомендовано установить собственную выплату за счет местного бюджета - в размере тех же 400 тысяч: общая сумма единовременной выплаты должна составить 800 тысяч рублей.

В указе уточняется, что он касается тех, кто призван в армию по мобилизации или иных граждан России и иностранцев, если они заключат контракт сроком на год для "выполнения задач" на всей территории Украины, включая территории, об аннексии которых объявила Россия, за исключением Крыма.

С ноября 2022 года заключившим контракт для участия в войне из федерального бюджета выплачивалось по 195 тысяч рублей.

Демобилизация до завершения войны не предусмотрена

В сентябре 2022 года российские власти объявили так называемую "частичную мобилизацию", в ходе которой, как утверждается, были мобилизованы около 300 тысяч человек. Демобилизация до завершения войны не предусмотрена.

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что новой волны мобилизации в России не планируется. Действующего контингента недостаточно для быстрого достижения целей, но сейчас командование армии РФ придерживается другой тактики, заявил он в июне. "Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию", - пояснил Путин.

Потери РФ за два года войны в Украине

За первые два года войны России против Украины погибли более 71 тысяч российских мужчин, подсчитали в издании "Важные истории". Журналисты оценили масштабы российских людских потерь на основе метода избыточной смертности.

В 2023 году на войне России против Украины погибли не менее 45 тысяч россиян - примерно вдвое больше, чем годом ранее, пишет издание со ссылкой на последние данные Росстата. Демографы в беседе с редакцией предположили, что приведенные данные - лишь минимально возможное число погибших на войне.

Особенность статистики Росстата объясняется тем, что смерть могут зафиксировать как в регионе проживания человека, так и в том месте, где он погиб, например, на оккупированных территориях Украины. При этом Росстат не публикует данные о смертности в оккупированных регионах. Пропавшие без вести тоже не попадают в официальную статистику, отмечается в публикации.

Официальных данных о потерях нет

Достоверных данных о потерях, понесенных российской армией за время полномасштабной войны против Украины, нет. Журналисты издания "Медиазона" и Русской службы BBC вместе с волонтерами к апрелю 2024 года установили по открытым источникам имена более 50 тысяч погибших российских военных. Минобороны Великобритании в том же месяце оценило возможные потери России в этой войне в 450 тысяч человек. Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в январе говорил о 315 тысячах погибших и раненых военных РФ.