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Россия начала масштабные военно-морские учения

Ольга Лебедева
30 июля 2024 г.

В многодневных учениях ВМФ РФ задействованы Северный, Тихоокеанский и Балтийский флот, а также Каспийская флотилия. Черноморский флот в маневрах не участвует.

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Российская подводная лода
Военно-морские учения РФ, 30 июля 2024 годаФото: SNA/IMAGO

Россия начала масштабные военно-морские учения в Арктике, на Балтийском и Каспийском морях и на Тихом океане. "Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", - сообщило министерство обороны РФ во вторник, 30 июля, в Telegram.

Более 20 тысяч участников

В маневрах участвуют около 300 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, а также более 20 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, отмечается в заявлении.

Целью многодневных учений называется "проверка действий органов военного управления" ВМФ и "готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению". В ходе маневров предполагается выполнить более 300 "боевых упражнений с практическим применением оружия". Среди прочего речь идет о зенитных ракетных и артиллерийских стрельбах по морским и воздушным учебным целям.

Между тем, в учениях не участвует Черноморский флот РФ, задействованный в войне России против Украины и понесший за прошедшие два года значительные потери.

 

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