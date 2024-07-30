В многодневных учениях ВМФ РФ задействованы Северный, Тихоокеанский и Балтийский флот, а также Каспийская флотилия. Черноморский флот в маневрах не участвует.

Россия начала масштабные военно-морские учения в Арктике, на Балтийском и Каспийском морях и на Тихом океане. "Объединения и соединения Военно-морского флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", - сообщило министерство обороны РФ во вторник, 30 июля, в Telegram .

Более 20 тысяч участников

В маневрах участвуют около 300 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, а также более 20 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, отмечается в заявлении.

Целью многодневных учений называется "проверка действий органов военного управления" ВМФ и "готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению". В ходе маневров предполагается выполнить более 300 "боевых упражнений с практическим применением оружия". Среди прочего речь идет о зенитных ракетных и артиллерийских стрельбах по морским и воздушным учебным целям.

Между тем, в учениях не участвует Черноморский флот РФ, задействованный в войне России против Украины и понесший за прошедшие два года значительные потери.