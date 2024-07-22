РФ и Иран проводят совместные учения на Каспии

В ходе российско-иранских спасательных учений в Каспийском море отрабатывается помощь пострадавшим кораблям и их буксировка, заявило Минобороны РФ.

Россия и Иран начали совместные учения в Каспийском море. В маневрах участвует спасательный буксир "СБ-45" Каспийской флотилии, сообщило в понедельник, 22 июля, министерство обороны РФ в Telegram .

При отрабатывается "оказание помощи кораблю, условно получившему повреждения, поиск и спасение находящегося в воде экипажа", а также "навыки буксировки аварийного судна", отметило российское ведомство. В заявлении также указывается, что буксир "СБ-45" среди прочего предназначен для тушения пожаров на судах и береговых сооружениях, эвакуации людей, выполнения водолазных работ на глубинах до 60 м, сбора нефтепродуктов с поверхности моря, выполнения поисковых и обследовательских работ.

Тегеран: среди участников - Казахстан, Азербайджан и Туркменистан

В свою очередь в Тегеране сообщили, что в программе совместных с РФ маневров - тактические учения, отработка спасательных операций и действий по борьбе с пиратами. В учениях в Каспийском море задействованы военные корабли Корпуса стражей исламской революции, указал представитель ВМС Ирана агентству ИСНА.

Между тем иранский капитан Аббас Хасани заявил агентству Mehr, что целью маневров является укрепление регионального сотрудничества и повышение готовности стран-участниц к поисково-спасательным операциям. Их инициатором выступает Иран, а среди других участников - военные Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, сообщается далее.

Ранее Минобороны РФ заявляло о проведении в июле многосторонних спасательных учений на Каспии с участием Ирана, России и других стран региона. "Морское сотрудничество прикаспийских государств носит постоянный и дружественный характер.