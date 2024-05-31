Черное море свободно: в Украину вновь идут контейнерные суда

Сначала зерновозы, теперь еще и контейнеровозы: Украина продолжает расширять свои возможности для перевозок по Черному морю экспортной сельскохозяйственной и промышленной продукции. Крупнейшее немецкое пароходство Hapag-Lloyd со штаб-квартирой в Гамбурге сообщило 30 мая, что на этой неделе приступило к регулярным рейсам по украинскому морскому коридору.

Теперь раз в пять дней судно фирмы-подрядчика, способное перевозить до 1100 контейнеров (TEU), будет курсировать между украинским контейнерным терминалом в городе Черноморске к юго-западу от Одессы и крупнейшим румынским портом в Констанце. Такие сравнительно небольшие суда называются фидерными, их задача - доставлять контейнеры на перевалочный пункт, где они перегружаются на значительно более крупные линейные контейнеровозы.

Российские военные корабли больше не угроза

"Мы никогда не прекращали предлагать свои услуги, но теперь вновь можем делать это морским путем", - заявила пресс-служба Hapag-Lloyd немецкому информационному агентству dpa. Иными словами, контейнеры с украинскими товарами можно было и раньше по суше доставлять в Румынию, откуда немецкое пароходство отправляло их получателям повсюду в мире.

Использование фидерных судов позволит значительно увеличить объемы украинских контейнерных поставок за рубеж, в том числе такой аграрной продукции, как подсолнечное масло и соя. Тем более, что теперь контейнеры будут поступать не в дунайские речные порты, а в большой морской порт города Констанца. Все это даст дополнительный мощный импульс украинскому экспорту. А он нынешний весной, в апреле, впервые превысил уровень, достигнутый до начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года, .

Возобновление регулярных контейнерных поставок из Украины свидетельствует о том, что базировавшийся в Севастополе Черноморский флот РФ, потерявший под ударами украинской армии значительное число кораблей, уже не в состоянии перекрыть судоходство в западной части Черного моря вблизи границ Украины и перестал восприниматься как реальная угроза. Оно также показывает, что регулярные российские обстрелы украинской портовой инфраструктуры не вывели из строя ее контейнерные терминалы, во всяком случае в Черноморске.

Выход России из "зерновой сделки" Киев не испугал

Немецкая телерадиокомпания NDR отмечает, что морских контейнерных поставок из Украины не было более 800 дней. Агентство dpa напоминает, что Киев объявил о безопасном для судоходства морском коридоре еще в августе прошлого года. Это произошло после того, как Россия вышла из достигнутой при посредничестве Турции и под эгидой ООН "зерновой сделки", в рамках которой Москва разрешала Украине экспортировать свое зерно на мировой рынок, прежде всего в особо нуждающиеся в нем страны.

С тех пор по этому коридору - уже без какого-либо согласования с Россией - прошли, по данным украинской стороны, свыше тысячи сухогрузов с украинским зерном или металлами. Теперь к ним присоединятся контейнеровозы, что увеличит возможности для несырьевого экспорта.