США видят риск в углублении кооперации РФ и Китая в Арктике

Пентагон представил арктическую стратегию на 2024 год, в которой Арктика называется стратегически важным регионом для США и указывается на растущее присутствие в регионе России.

Министерство обороны США предупредило о рисках расширения российско-китайского сотрудничества в арктическом регионе. "Мы наблюдаем растущее коммерческое сотрудничество между КНР и Россией в Арктике, при этом КНР является крупным спонсором энергетической эксплуатации Арктики со стороны России", - заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в понедельник, 22 июля, представляя стратегию США в отношении Арктики на 2024 год.

Военное присутствие РФ в Арктике - самое масштабное среди стран региона

Кроме того, в Вашингтоне отметили рост военного сотрудничества РФ и Китая в арктическом регионе, в частности, проведение совместных военных учений у побережья Аляски. По словам Хикс, такие действия усилились на фоне изменения климата. Глобальное потепление и истончение ледяного покрова в арктическом регионе делает его более доступным, в связи с чем там возросла конкуренция за морские маршруты и ресурсы.

При этом военное присутствие России в Арктике является самым масштабным среди всех остальных стра региона и может представлять угрозу территориям США и их союзников. РФ наращивает свое присутствие в Арктике, вновь открывая военные объекты советской эпохи, а также предъявляя чрезмерные претензии на арктические воды, отмечают в Вашингтоне. "Россия продолжает представлять собой острую угрозу безопасности и стабильности в регионе", - констатировала Кэтлин Хикс.

Арктика - стратегически важный регион для США

В опубликованном на сайте Пентагона документе Арктика называется "стратегически важным регионом" для США, через который проходят северные пути к стране и на котором расположена "значительная оборонная инфраструктура США".

При этом у Вашингтона имеются большие возможности для партнерства в этом регионе, поскольку семь из восьми арктических стран входят в НАТО. Поэтому США должны использовать данные преимущества. В стратегическом документе предлагается укреплять безопасность США путем расширения присутствия в Арктике, включая увеличение числа операций и военных учений.

Кроме того, Пентагон заявил о необходимости увеличения инвестиций в модернизацию сенсорных и радиолокационных систем, средств связи и космических технологий в Арктике, чтобы не отставать от соответствующей активности РФ и Китая. Наступил "критический период" для обеспечения безопасности Арктики и необходимого оснащения войск, подчеркнула Хикс.

Пентагон планирует подготовить армию к смягчению рисков в Арктике

"К 2030 году Арктика может пережить первое лето практически без ледяного покрова, а потеря морского льда повысит жизнеспособность арктических морских транзитных маршрутов и сделает возможным доступ к подводным ресурсам", - указывается в подготовленном Пентагоном документе.

В ведомстве считают, что рост человеческой активности в регионе повысит риск несчастных случаев, просчетов и ухудшения состояния окружающей среды. При этом армия США "должна быть готова и оснащена для смягчения рисков, связанных с потенциальными непредвиденными обстоятельствами в Арктике.