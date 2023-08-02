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Курильские острова: между РФ, Японией и Китаем

Джулиан Райэл
50 мин. назад

Токио и Москва уже несколько десятилетий спорят по поводу Курильских островов. Война РФ против Украины дала некоторым японцам надежду на то, что эти территории уйдут из-под контроля РФ. Как к этому относится Китай?

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Остров Итуруп
Остров Итуруп Фото: Sergei Krasnoukhov/TASS/picture alliance

Чем дольше длится война в Украине, тем больше военных и экономических ресурсов Россия  вынуждена направлять на свои западные границы. В Токио консерваторы намекают, что война может дать Японии шанс взять под контроль так называемые "Северные территории". Эти  стратегически важные острова, которые в России называют Южными Курилами, были заняты советскими войсками в последние дни Второй мировой войны.

В прошлом Россия и Япония неоднократно проводили переговоры по поводу спорных территорий - островов Итуруп (по-японски Эторофу), Кунашир (Кунасири), Шикотан и Хабомаи, но так и не смогли прийти к единому мнению. Это привело к тому, что Москва и Токио до сих пор не подписали официальный мирный договор об окончании войны.

Современная Япония не планирует применить военную силу для разрешения спора. Тем не менее, в стране есть те, кто надеется, что режим Владимира Путина может ослабнуть настолько, что вопрос о принадлежности островов можно будет решить с помощью дипломатических и экономических стимулов. Но даже если конфликт на Украине приведет к тому, что поставит под угрозу путиснкий режим, у союзника России - Китая могут быть свои планы на Курилы.

Как война в Украине может повлиять на судьбу островов   

Японская националистическая газета Sankei Shimbun недавно опубликовала статью, в которой война РФ против Украины и драматичный, но непродолжительный мятеж ЧВК "Вагнер" рассматриваются как признаки упадка России.

Бойцы ЧВК "Вагнер"в Ростове-на-Дону во время мятежа
Бойцы ЧВК "Вагнер"в Ростове-на-Дону во время мятежа Фото: REUTERS

По мнению газеты, произошедший мятеж показал, что "небольшие наземные силы, оснащенные танками и зенитным орудием", могут вызвать опасения по поводу обороны Москвы. "Если так произошло со столицей, не означает ли это, что границы России, по сути, беззащитны?", - задается вопросом Sankei Shimbun. "Япония должна готовиться к тому, что Россия распадется", - говорится в статье, перевод которой приводит сайт Japan Forward.

В другой статье газета предполагает, что дальнейшие военные неудачи или гражданские беспорядки в России могут привести к падению путинского режима. Это, в свою очередь, может вызвать распад страны, поскольку отдаленные регионы будут стремиться к независимости от Москвы. В этом случае Япония может заключить соглашение с новым правительством, управляющим спорными островами, предложив экономическую помощь в обмен на возвращение территории. Даже если Путин не будет свергнут, то, по идее, он может быть готов обменять острова на помощь, если международные санкции будут действовать в течение многих лет, полагает Sankei Shimbun.

Вопрос об островах может вновь обсуждаться 

"Когда Борис Ельцин был российским лидером, Токио был очень близок к достижению соглашения, по которому хотя бы часть островов была бы возвращена под контроль Японии в обмен на экономическую помощь. Но оно сорвалось", - говорит Йоши Шимадо, профессор международных отношений в университете префектуры Фукуи.

Президент РФ Борис Ельцин и премьер-министр Японии Рютаро Хасимото
При Ельцине Япония была близка к соглашению о возвращении части островов под контроль Токио. Президент РФ Борис Ельцин и премьер-министр Японии Рютаро ХасимотоФото: AFP Kazuhiro Nogi/dpa/picture-alliance

"Так что прецедент для такого сценария, безусловно, есть. И, конечно, можно предположить, что если Россия погрузится в хаос, то кто бы ни пришел к власти в Москве, он унаследует столько экономических и дипломатических проблем, что будет готов снова обсуждать вопрос о Северных территориях, - сказал он DW.

Однако, по его словам, любая дипломатическая инициатива Токио может очень быстро оказаться ненужной, если Китай решит применить военную силу для захвата территории на Дальнем Востоке России, чего Япония просто не может допустить.

Китайское окно в Тихий океан?

Большая часть территории современного российского Дальнего Востока до середины 1800-х годов входила в состав китайской Маньчжурии, и вполне вероятно, что китайское правительство было бы заинтересовано в получении доступа к запасам энергоносителей и сырья, которые там находятся.

Infografik Karte Kurilen Russland Japan RU

Японские аналитики отмечают, что в последнее время Пекин стал называть российские дальневосточные города их прежними китайскими названиями. Это касается и Владивостока, и острова Сахалин. Остров, на котором проживает 7 млн русских, вряд ли сможет самостоятельно противостоять потенциальному китайскому вторжению.

Кроме того, у Пекина есть стратегические стимулы для установления контроля над этой территорией. В относительно мелких прибрежных водах Китай ограничен линией островов, образованной Японией, Тайванем и Филиппинами, которые враждебно относятся к экспансионистским планам Пекина. По мнению профессора Йоши Шимадо, захват Курильских островов даст Китаю "доступ к Арктическому региону, а также военно-морские порты непосредственно в северной части Тихого океана". "Поскольку возможность возникновения хаоса в России растет, мы должны быть осторожны в отношении Китая", - сказал он.

В спор вмешается Китай 

Яков Цинберг, профессор международных отношений Токийского университета, считает, что, несмотря на амбиции Японии в отношении "Северных территорий", действия Китая в отношении безопасности российского Дальнего Востока "гораздо более реальны".

Даже если Россия вступит в переговоры с Японией по поводу Курильских островов, Пекин быстро вмешается и воспользуется "тесным взаимодействием" для выработки более выгодного для Китая решения, считает уроженец Санкт-Петербурга.

"Для меня надежда японцев на полный распад России и ее раскол не так уж и вероятна. Да, Россия может быть экономически ослаблена, но я не думаю, что это произойдет настолько, что Москве придется задуматься о передаче своей территории Японии", - уверен Цинберг.

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