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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Курильские острова".
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Путин, Сечин и Медведев с новой песней о бюджете РФ. Собянин, Золотов, Путин, Навальный, Соболь и Яшин в сказке о независимых кандидатах-привидениях, которых не хотели регистрировать на выборы в Мосгордуму. Путин, Лавров, Захарова, Медведев, Трамп, Лукашенко, Зеленский, Порошенко и Тимошенко исполняют частушки о самых важных новостях.
Путин лишает Лукашенко дешевого варенья своим налоговым маневром. Путин, Трамп, Меркель, Си Цзиньпин, Макрон, Мэй и Песков поют о невыносимом Трампе, которого ненавидит весь Вашингтон. Как Путин, Лавров и Абэ опять пытаются договориться насчет Курильских островов без мата. Смотрите в 59-м выпуске "Заповедника"!