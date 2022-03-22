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Курильские острова

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Курильские острова".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Премьер Японии осудил РФ за выход из консультаций по мирному договору

Премьер Японии осудил РФ за выход из консультаций по мирному договору 22.03.2022

МИД РФ прекратил консультации по мирному договору с Японией в ответ на санкции, введенные Токио за вторжение России в Украину. Японский премьер Фумио Кисида назвал позицию Москвы неприемлемой.
Япония выразила протест России из-за визита Мишустина на Курилы

Япония выразила протест России из-за визита Мишустина на Курилы 26.07.2021

Поездка премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп не способствует японско-российским отношениям, заявил глава МИД Японии. Москва в ответ раскритиковала "территориальные притязания Токио".

Протесты в Беларуси: кто пошел за Тихановской и ультиматум Лукашенко. DW Новости (26.10.2020) 26.10.2020

В ночь на понедельник вышел срок так называемого народного ультиматума, который две недели назад объявила властям Светлана Тихановская. Что происходило сегодня в Беларуси?

Еще бюджета на Арктику. Нашествие оппозиционных призраков. Новые частушки – "Заповедник", выпуск 85, 21.07.19 21.07.2019

Путин, Сечин и Медведев с новой песней о бюджете РФ. Собянин, Золотов, Путин, Навальный, Соболь и Яшин в сказке о независимых кандидатах-привидениях, которых не хотели регистрировать на выборы в Мосгордуму. Путин, Лавров, Захарова, Медведев, Трамп, Лукашенко, Зеленский, Порошенко и Тимошенко исполняют частушки о самых важных новостях.
Евросоюз и Япония открыли друг другу свои рынки

Евросоюз и Япония открыли друг другу свои рынки 01.02.2019

Пока Токио торгуется с Москвой о Курильских островах, японский бизнес начал беспошлинно торговать с европейцами в крупнейшей на планете зоне свободной торговли.

Курилы без торга. У Трампа - шатдаун. Лукашенко не хочет играть с Путиным – "Заповедник", выпуск 59, 20.01.19 20.01.2019

Путин лишает Лукашенко дешевого варенья своим налоговым маневром. Путин, Трамп, Меркель, Си Цзиньпин, Макрон, Мэй и Песков поют о невыносимом Трампе, которого ненавидит весь Вашингтон. Как Путин, Лавров и Абэ опять пытаются договориться насчет Курильских островов без мата. Смотрите в 59-м выпуске "Заповедника"!
Левые движения провели акцию против передачи Курил Японии

Левые движения провели акцию против передачи Курил Японии 20.01.2019

Согласованный с властями митинг по вопросу принадлежности Курильских островов прошел в центре Москвы.
Начало переговоров по мирному договору между РФ и Японией не принесло успеха

Начало переговоров по мирному договору между РФ и Японией не принесло успеха 14.01.2019

Между Москвой и Токио сохраняются "существенные разногласия" по вопросу заключения мирного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с японским коллегой.
МИД РФ назвал главное условие для мирного договора с Японией

МИД РФ назвал главное условие для мирного договора с Японией 11.01.2019

В преддверии встречи министров иностранных дел РФ и Японии в Москве внешнеполитическое ведомство России призвало Токио признать итоги Второй мировой войны "в полном объеме".
Спор о Курилах: на какие уступки готовы Япония и Россия

Спор о Курилах: на какие уступки готовы Япония и Россия 10.01.2019

В России и в Японии снова говорят о Курильских островах. Может ли наступивший год принести решение давнего спора? Эксперт из Японии приводит аргументы "за" и "против".
Комментарий: Тихий 2019 год для Владимира Путина

Комментарий: Тихий 2019 год для Владимира Путина 29.12.2018

Россия в 2019 году будет вести себя спокойнее. До решения главной проблемы - 2024-го года - еще далеко, поэтому можно выдохнуть и расслабиться, считает политолог Иван Преображенский.
Япония выразила протест против строительства казарм на Курилах

Япония выразила протест против строительства казарм на Курилах 19.12.2018

На островах Итуруп и Кунашир планируют построить три общежития для российских военнослужащих. Япония, которая считает эти острова своими и настаивает на их возврате, выразила протест.
Отдаст Путин Курилы Японии или нет?

Отдаст Путин Курилы Японии или нет? 19.11.2018

Встреча президента РФ Путина и японского премьера Абэ вновь стала поводом для дискуссии о возвращении Японии Курильских островов. Что у Путина на уме, выяснял карикатурист Сергей Елкин.
Абэ обещал Путину не размещать базы США на Курилах

Абэ обещал Путину не размещать базы США на Курилах 16.11.2018

Премьер-министр Японии дал соответствующие заверения на случай возвращения Россией части южных Курильских островов. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
Путин и Абэ не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил

Путин и Абэ не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил 10.09.2018

Переговоры во Владивостоке не позволили решить территориальный спор РФ и Японии вокруг Курильских островов. Синдзо Абэ подчеркнул, что это задача их с Владимиром Путиным поколения.
Япония выразила протест против прокладки Москвой кабеля на Курилы

Япония выразила протест против прокладки Москвой кабеля на Курилы 11.06.2018

Правительство РФ намерено проложить оптоволоконный кабель с острова Сахалин на Курилы. В Токио назвали эти планы "крайне разочаровывающими".
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