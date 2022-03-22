Курильские острова

Еще бюджета на Арктику. Нашествие оппозиционных призраков. Новые частушки – "Заповедник", выпуск 85, 21.07.19

Путин, Сечин и Медведев с новой песней о бюджете РФ. Собянин, Золотов, Путин, Навальный, Соболь и Яшин в сказке о независимых кандидатах-привидениях, которых не хотели регистрировать на выборы в Мосгордуму. Путин, Лавров, Захарова, Медведев, Трамп, Лукашенко, Зеленский, Порошенко и Тимошенко исполняют частушки о самых важных новостях.