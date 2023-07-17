Россия и Китай проводят совместные учения в Японском море

Со стороны РФ в учениях под названием "Север. Взаимодействие-2023" задействованы как военно-морские, так и военно-воздушные силы.

Пять китайских военных кораблей утром 15 июля по местному времени взяли курс на Японское море, чтобы принять участие в совместных с Россией учениях под названием "Север. Взаимодействие-2023". Эти маневры знаменуют собой расширение военного сотрудничества между Китаем и Россией после вторжения РФ в Украину и проводятся в условиях, когда Пекин продолжает отвергать призывы США возобновить контакты между военными двух стран, пишет агентство Reuters в воскресенье, 16 июля.

Как сообщает китайское онлайн-издание Global Times , с российской стороны в учениях примут участие как ВМФ, так и военно-воздушные силы. По заявлению Минобороны Китая, тема совместных с РФ учений обозначена как "Обеспечение безопасности стратегических морских путей". Направлены маневры на "дальнейшее повышение координационного потенциала вооруженных сил двух стран и укрепление их возможностей по совместному обеспечению регионального мира и стабильности, а также реагированию на различные вызовы безопасности", указывают в китайском оборонном ведомстве.

Между тем российское государственное агентство ТАСС приводит комментарий относительно учений сотрудника пекинского военно-аналитического центра "Юань ван" Чжоу Чэньмина, опубликованный в китайской газете South China Morning Post. В нем говорится, в частности, что "США пытаются вовлечь Японию и Южную Корею, а также других своих союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в попытки изолировать Россию и КНР". "Еще большая изоляция Китая и России только подтолкнет Народно-освободительную армию Китая и ВС РФ проводить еще больше совместных военных учений", - цитирует ТАСС Чжоу.

Российские военные корабли "Громкий" и "Совершенный", участвующие в учениях в Японском море, ранее в этом месяце провели отдельные маневры с китайскими ВМС в Шанхае с целью отработки строевых приемов, связи и спасения на море, напоминает Reuters.

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