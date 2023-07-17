  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Россия и Китай проводят совместные учения в Японском море

Александра Иванова
49 мин. назад

Со стороны РФ в учениях под названием "Север. Взаимодействие-2023" задействованы как военно-морские, так и военно-воздушные силы.

https://p.dw.com/p/4Tydf
Пробный запуск ракеты с военного корабля РФ в Японском море, март 2023 года
Пробный запуск ракеты с военного корабля РФ в Японском море, март 2023 годаФото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Пять китайских военных кораблей утром 15 июля по местному времени взяли курс на Японское море, чтобы принять участие в совместных с Россией учениях под названием "Север. Взаимодействие-2023". Эти маневры знаменуют собой расширение военного сотрудничества между Китаем и Россией после вторжения РФ в Украину и проводятся в условиях, когда Пекин продолжает отвергать призывы США возобновить контакты между военными двух стран, пишет агентство Reuters в воскресенье, 16 июля.

Как сообщает китайское онлайн-издание Global Times, с российской стороны в учениях примут участие как ВМФ, так и военно-воздушные силы. По заявлению Минобороны Китая, тема совместных с РФ учений обозначена как "Обеспечение безопасности стратегических морских путей". Направлены маневры на "дальнейшее повышение координационного потенциала вооруженных сил двух стран и укрепление их возможностей по совместному обеспечению регионального мира и стабильности, а также реагированию на различные вызовы безопасности", указывают в китайском оборонном ведомстве.

Между тем российское государственное агентство ТАСС приводит комментарий относительно учений сотрудника пекинского военно-аналитического центра "Юань ван" Чжоу Чэньмина, опубликованный в китайской газете South China Morning Post. В нем говорится, в частности, что "США пытаются вовлечь Японию и Южную Корею, а также других своих союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в попытки изолировать Россию и КНР". "Еще большая изоляция Китая и России только подтолкнет Народно-освободительную армию Китая и ВС РФ проводить еще больше совместных военных учений", - цитирует ТАСС Чжоу.

Российские военные корабли "Громкий" и "Совершенный", участвующие в учениях в Японском море, ранее в этом месяце провели отдельные маневры с китайскими ВМС в Шанхае с целью отработки строевых приемов, связи и спасения на море, напоминает Reuters.

Смотрите также:

Президент Литвы: на чьей стороне Китай?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

У России есть шанс изменить ход войны? Китай сымитировал вторжение на Тайвань. DW Новости (10.04.2023)

Согласно секретным документам Пентагона, утекшим в сеть на прошлой неделе, без большого притока боеприпасов сеть украинской ПВО может быть разрушена, что может позволить Путину изменить ход войны, пишет New York Times.
Политика10 апреля 2023 г.31:54 мин.
external

Западные эксперты о визите Си Цзиньпина в Кремль: "Для Путина постоять рядом с Си - уже достижение" (22.03.2023)

Западные эксперты о визите Си Цзиньпина в Кремль: "Для Путина постоять рядом с Си - уже достижение" (22.03.2023)

Визит Си Цзиньпина в Москву вызывал особый интерес прежде всего из-за войны в Украине. Месяц назад Пекин представил свой "мирный план" и многие надеялись, что власти КНР готовы сыграть определенную роль в урегулировании конфликта. Однако Си Цзиньпин стать миротворцем, пока, во всяком случае, не претендует.
Политика22 марта 2023 г.29:35 мин.

Сообщение агентства ТАСС о российско-китайских военных учениях в Японском море

Эксперт: России и Китаю важно проводить совместные учения для преодоления всех рисков
tass.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Трансляция

Зеленский: Украина никогда не откажется от суверенитета

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ученик пишет на доске буквы алфавита

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Как выучить язык? Белорусы в эмиграции говорят о своем опыте

Общество15 июля 2023 г.
Снесенный памятник украинско-российской дружбы, 26 апреля 2022 года

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Запрет на культуру на русском. Нужно ли это Киеву?

Конфликты15 июля 2023 г.
Российский танк, возвращенный ЧВК "Вагнер" Минобороны

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

Инструкторы ЧВК "Вагнер" в Беларуси и итоги 506-го дня войны

Конфликты14 июля 2023 г.
Уборка зерновых на юге Украины

Что будет, если Россия выйдет из "зерновой сделки"

Что будет, если Россия выйдет из "зерновой сделки"

Политика14 июля 2023 г.
Карикатура DW о забастовке актеров и сценаристов в США. Буквы, образующие слово "Hollywood", держат таблички с лозунгами: "Вот!", "Долой!", "Strike", "Требуем!", "Забастовка!", "Дайте денег!"

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Забастовка в Голливуде, или Неприятности в раю

Общество14 июля 2023 г.
Монета в 1 евро и долларовые купюры

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Курс евро взлетел на мировом рынке, а не только в России

Экономика и бизнес14 июля 2023 г.
На главную страницу