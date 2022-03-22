 Премьер Японии осудил РФ за выход из консультаций по мирному договору | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.03.2022

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Мир

Премьер Японии осудил РФ за выход из консультаций по мирному договору

МИД РФ прекратил консультации по мирному договору с Японией в ответ на санкции, введенные Токио за вторжение России в Украину. Японский премьер Фумио Кисида назвал позицию Москвы неприемлемой.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в Токио

Фумио Кисида (фото из архива)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида раскритиковал решение министерства иностранных дел России прекратить консультации по мирному договору. Позиция официальной Москвы является "несправедливой" и "абсолютно неприемлемой", заявил глава японского правительства в понедельник, 21 марта. Действия РФ "силой и в одностороннем порядке изменяют статус-кво", приводит слова Кисиды агентство AFP.

Ранее в тот же день МИД России объявил о выходе из переговоров с Японией. По мнению российского внешнеполитического ведомства, Япония занимает "откровенно недружественные позиции" и стремится нанести ущерб интересам РФ. Кроме того, Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Япония вслед за Евросоюзом, США и рядом других стран ввела санкции в отношении России в ответ на военное вторжение РФ в Украину.

Южные Курилы - территориальный спор Японии и России

Острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это, ссылаясь на Симодский трактат 1855 года.

В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР "в качестве жеста доброй воли" готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Однако в Токио мирный договор подписать отказались.

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    Срыв договоренностей

    В 1956 году Советский Союз согласился передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан - после заключения мирного договора между странами. Однако советские власти аннулировали свои обязательства после того, как в 1960 году Япония заключила договор о безопасности с США.

  • Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ

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    Автор: Ирина Филатова


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Чтобы не работать сверхурочно. Перейдет ли Япония на четырехдневку?

Японские власти призывают предпринимателей разрешить сотрудникам работать четыре вместо пяти дней в неделю. На их взгляд, это поможет решить экономические и демографические проблемы страны.  

Почему Японии тяжело разобраться с военным прошлым

15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии. За прошедшие 70 лет страна не дистанцировалась от своего милитаристского прошлого столь решительно, как это произошло в Германии.  

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