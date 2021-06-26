 Чтобы не работать сверхурочно. Перейдет ли Япония на четырехдневку? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 26.06.2021

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Мир

Чтобы не работать сверхурочно. Перейдет ли Япония на четырехдневку?

Японские власти призывают предпринимателей разрешить сотрудникам работать четыре вместо пяти дней в неделю. На их взгляд, это поможет решить экономические и демографические проблемы страны.

Мужчина в деловом костюме, заснувший в токийском метро

Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются сотрудники японских компаний, остается неоплачиваемая сверхурочная работа. В японских СМИ регулярно появляются истории о людях, которые заболевают или кончают жизнь самоубийством из-за стресса и постоянной усталости. Некоторые из героев таких публикаций каждый месяц перерабатывали более ста часов.

Чтобы помочь сотрудникам найти баланс между работой и личной жизнью, японские власти призывают работодателей перейти на четырехдневную рабочую неделю. Соответствующие рекомендации включены в руководящие принципы экономической политики страны, утвержденные японским правительством в июне 2021 года.

Четырехдневка для стимуляции экономики и повышения рождаемости

Японские власти утверждают, что четырехдневная рабочая неделя позволит компаниям удержать способных и опытных сотрудников, которым пришлось бы уйти в случае, если бы они решили создать семью или были бы вынуждены ухаживать за пожилыми родственниками.

Посетители торгового центра в Токио

Торговый центр в Токио

Сокращение числа рабочих дней также позволило бы многим сотрудникам повысить свою квалификацию и даже найти подработку в дополнение к основной работе, указывают в правительстве. Власти страны надеются и на то, что, получив дополнительный выходной, японцы будут чаще отдыхать и тратить больше денег, тем самым стимулируя экономику страны.

Также ожидается, что у молодых людей будет больше времени, чтобы встречаться, вступать в брак и заводить детей, что в какой-то мере поможет решить демографические проблемы страны. Япония переживает серьезный демографический кризис: темпы рождаемости продолжают падать, а население страны стареет.

Пандемия изменила стиль жизни многих японцев

Японские власти пытаются преодолеть стагнацию в экономике страны, однако инструменты денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики уже исчерпаны.

Пассажиры на станции Синагава в Токио

Каждый день миллионы японцев отправляются на работу, где нередко засиживаются допоздна

Поэтому власти решили сделать ставку на альтернативную стратегию - попытаться изменить образ жизни и стиль работы миллионов граждан, поясняет аналитик из исследовательского института Fujitsu в Токио Мартин Шульц (Martin Schulz).

Пандемия коронавируса уже заставила японские корпорации существенно изменить способы ведения бизнеса - разрешить сотрудникам работать удаленно, ввести гибкий рабочий график и множество других инноваций. "Правительство крайне заинтересовано в том, чтобы изменения в японских компаниях сохранились (и после пандемии. - Ред.)", - отмечает Шульц.

Готовы ли компании к переходу на четырехдневную рабочую неделю?

Впрочем, вопрос о том, будут ли планы правительства претворены в жизнь, пока остается открытым.

Человек работает за компьютером

Во время пандемии многие японские компании перешли на удаленную работу

Существуют опасения, что руководство компаний не захочет отказываться от традиционных и консервативных подходов к бизнесу, которые так хорошо служили им на протяжении десятилетий - даже несмотря на явные доказательства того, что эти методы уже не так эффективны, как прежде.

Сотрудники же, в свою очередь, считают идею о сокращении рабочей недели привлекательной, однако опасаются, что им урежут зарплату или же обвинят в недостаточно ответственном подходе к работе.

60 сверхурочных часов в месяц

Молодая японка Джунко Шигено заканчивает университет и уже получила предложения от нескольких крупных корпораций. Однако выбор девушки пал на небольшую IT- компанию: там ей обещали, что ей не придется работать сверхурочно более 15 часов в месяц. В одной из корпораций, где девушка проходила собеседование, в месяц допускалось 60 часов переработки.

"Я поговорила с сотрудниками каждой из компаний, которые предлагали мне работу на полную ставку. На мой вопрос о балансе между работой и личной жизнью одна из женщин просто расплакалась. Это меня шокировало", - рассказывает Джунко Шигено.

"Я хочу работать и получать новые навыки, - продолжает девушка. - Но я также хочу, чтобы у меня оставалось свободное время и была возможность встречаться с родственниками и друзьями и заниматься своими хобби".

Эксперт: продуктивно работать можно и дистанционно

"За последний год сотрудники доказали, что для того, чтобы работать продуктивно, им совсем не обязательно находиться в офисе пять дней в неделю и засиживаться там допоздна", - отмечает Мартин Шульц.

"Самый большой риск сейчас заключается в том, что некоторые компании вернутся к старому стилю работы и будут настаивать на том, чтобы сотрудники проводили весь день в офисе. Компании, которые не сделают эту ошибку, от этого только выиграют", - резюмирует аналитик Fujitsu.

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    Автор: Максим Нелюбин


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