Население РФ за год сократилось на полмиллиона. В чем причины?

Население России за прошедший год сократилось более чем на полмиллиона - по предварительной оценке Росстата, к 1 января 2021 года оно составило чуть более 146,2 млн человек. Как соотносится официальная статистика смертности от COVID-19 с зашкаливающими показателями естественной убыли населения в прошлом году, и повлияла ли аннексия Крыма на общую демографическую ситуацию в стране? Эти и другие вопросы DW задала Владимиру Козлову - доценту Института демографии ВШЭ, академическому руководителю образовательной программы "Население и развитие".

DW: Владимир Александрович, сокращение населения России к 1 января 2021 года стало самым масштабным за последние 15 лет. Чем, кроме пандемии коронавируса, это можно объяснить?

- Понятно, что пандемия сыграла здесь важную роль.

Владимир Козлов

За первые 11 месяцев 2020 года накопленная смертность (число умерших к определенному месяцу в году или сумма умерших за все предыдущие месяцы года. - Ред.) превысила этот показатель за тот же период 2019 года где-то на 230 тысяч случаев. Думаю, когда к этой цифре добавят статистику за декабрь, общий показатель смертности перевалит за 300 тысяч. Учитывая, что население России за год сократилось на 510 тысяч человек, около 200 тысяч смертей у нас остаются "в балансе". С чем они могут быть связаны?

Во-первых, закрытые границы привели к существенному сокращению миграционного прироста. С января по октябрь 2020 года мы "не досчитались" где-то 150 тысяч мигрантов, а в конце года ситуация в этой области ухудшилась. И хотя вклад миграции в общее сокращение численности населения России был где-то в два раза меньше, чем вклад смертности, важно отметить, что в 2020 году число выездов увеличилось, а число въездов резко сократилось.

В то же время продолжила падать рождаемость: за первые 11 месяцев 2020 года в стране появилось на свет примерно на 60 тысяч детей меньше, чем за тот же период 2019 года, и это несмотря на меры по поддержке семьи,

принятые в начале прошлого года.

В последнем квартале 2020 года мы увидели небольшое позитивное влияние этих мер, но я думаю, что эффект от них полностью нивелируется в следующем году за счет влияния пандемии. Люди вошли в пандемию, поняли, что близится экономический кризис. Так что предполагаю, что где-то со второго квартала 2021 года мы снова увидим снижение рождаемости.

- Естественная убыль населения России в 2020 году превысила этот показатель за 2019 год на 200 тысяч человек. При этом, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от COVID-19 в стране скончалась "только" 71 тысяча человек. Можно ли, исходя из этого, сделать вывод о том, что официальная статистика смертности от ковида в России приукрашена?

- Неточность статистики сайта стопкоронавирус.рф - известный факт. Многие эксперты утверждают даже, что она откровенно врет. Но и без подтасовок существует целый ряд причин, по которым отображающаяся там информация не может быть точной. В первую очередь, потому, что на сайте публикуют оперативные данные, а их всегда нужно корректировать после уточнения диагнозов умерших.

Но это не только российская проблема, нечто похожее происходит и в других странах. Если сравнить информацию о числе погибших от коронавируса по оперативным данным, например, в Бельгии и Нидерландах, то кажется, что в Бельгии (где даже при малейшем подозрении на коронавирусную инфекцию у умершего он попадает в учет) жертв пандемии в два раза больше, чем в соседней стране. Однако показатели избыточной смертности по сравнению с предыдущим годом в обеих странах не так сильно отличаются.

Так что, анализируя число погибших от пандемии в России, я ориентировался бы скорее на данные Росстата. А они говорят о том, что избыточная смертность в РФ в 2020 году уже к концу ноября превысила 220 тысяч человек. Сколько людей из этого числа умерли непосредственно от ковида - по моему мнению, не самый главный вопрос. Важнее комплексная ситуация: во время пандемии люди умирают не только непосредственно от вируса, но и из-за перегрузки системы здравоохранения и других факторов.

- Вы отметили, что на фоне сокращения числа въездов в РФ резко увеличилось число выездов из страны. Кто уезжает?

- В первую очередь, это трудовые мигранты, длительно проживающие в России, у которых истек срок разрешения на пребывание в стране. Из-за пандемии, уехав из РФ, они уже не могут снова вернуться через короткий срок, как раньше.

- То есть речь не идет о россиянах, выезжающих на ПМЖ за границу?

- Точно нет, особенно учитывая закрытые границы других стран.

- После аннексии Крыма в 2014 году население России к началу 2015 года увеличилось на 2,5 млн человек. Означает ли это, что, не случись этого, демографическая ситуация в стране была бы еще более плачевной?

- Присоединение Крыма привело лишь к численному увеличению населения России менее, чем на два процента, но не повлияло на динамику демографических процессов. Уровень рождаемости в Крыму чуть ниже общероссийского, а смертность примерно ему соответствует. Возрастная структура населения также отличается не сильно. Так что население Крыма стало лишь "множеством", которое добавили в общую группу населения, не изменив ее структуру.

- Заметно снижаться численность населения России стала лишь с 2018 года. При этом, по прогнозам Росстата и правительства РФ, этот тренд сохранится и в ближайшие годы, так что к 2036 году население страны может сократиться до 143 млн человек. Почему это происходит?

- Демографическая ситуация в России сильно зависит от возрастной структуры населения. Сейчас наблюдается его довольно быстрое старение, и эту тенденцию мы не можем переломить даже с учетом увеличения продолжительности жизни. Ведь при этом растет и смертность: чем старше человек, тем выше для него риск умереть.

В то же время в России падает число женщин в активном репродуктивном возрасте и, к сожалению, сокращается рождаемость, хотя в 2020 году падение суммарного коэффициента рождаемости, не зависящего от структуры населения, практически остановилось. (Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем родила бы одна женщина в возрасте от 15 до 50 лет при сохранении уровня рождаемости того года, для которого вычисляется этот показатель. - Ред.).

- Связан ли последний фактор - то есть нежелание российских женщин рожать - с экономической ситуацией в стране?

- Думаю, да. Плюс меры, направленные на поддержку семьи, достигли своего насыщения, так что необходимо принимать новые. Они, вроде, и принимаются, однако в последнее время почему-то законодатели переориентировались на стимулирование первого ребенка и более раннего материнства. Мое же субъективное мнение, которое разделяют и другие эксперты, состоит в том, что принимать такие меры - все равно, что лить воду в бездонную бочку. Гораздо эффективнее было бы поддерживать рождение третьих детей. По статистике, вероятность рождения второго и третьего ребенка очень сильно зависит от экономического положения семьи. Надеюсь, что сейчас семьи не отказываются от рождения детей совсем, а лишь откладывают этот шаг до лучших времен. Вопрос в том, когда они наступят.

- То есть в ближайшие годы демографическая ситуация в России не изменится?

- Численность населения будет продолжать убывать, если мы резко не изменим миграционные правила и не начнем привлекать большее количество людей из других стран. Ведь население России во все предыдущие годы росло именно за счет миграции, кроме 2013-2015 годов, когда совпало сразу несколько благоприятных фактов, в том числе более молодое по сравнению с текущим население и растущая рождаемость. Кроме этого, на численность населения РФ в этот период одномоментно повлияло присоединение Крыма.

- Вы считаете, что на развитие демографической ситуации в России как-то влияет политическая обстановка в стране?

- В теории, наверное, да. Чем более турбулентное время, тем хуже и демографическая ситуация. Однако сегодня люди чувствуют, в первую очередь, экономическую нестабильность. Много неопределенности с карантином, с работой. Так что с политикой я бы текущую ситуацию не связывал.

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