Росстат сообщил о полуторакратном росте смертей среди больных COVID-19

Число летальных исходов в России среди инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в ноябре (35 645 случаев) выросло почти в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованных в понедельник, 28 декабря. В октябре Росстат насчитал 24,3 тысячи смертей среди пациентов с новой инфекцией.
Вызванное вирусом заболевание COVID-19 в ноябре стало основной причиной смерти 19 626 человек, сообщило ведомство. Но Росстат выделяет еще три группы погибших, у которых была выявлена новая инфекция. В первой из них COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но эксперты еще исследуют результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции (3984 случая в ноябре). Во второй заболевание способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (2178 случаев). К третьей группе эксперты относят летальные исходы, на которые обнаруженная инфекция никак не повлияла (9857 случаев).
В то же время оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации утверждает, что с момента проникновения вируса в Россию скончались 55 265 человек. Всего в России вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 3 077 035 человек, выздоровевшими считаются 2 471 309 пациентов, подсчитали в оперштабе. Россия уступает по числу подтвержденных заражений лишь США, Бразилии и Индии. Многие страны уже приступили к массовой вакцинации.
Общее число умерших в России в январе-ноябре 2020 года составило 1,881 млн человек и на 229,7 тысячи или 13,9% превысило аналогичный показатель за 11 месяцев 2019 года, следует из данных Росстата. При этом более половины прироста смертей - свыше 126 тысяч - пришлось на октябрь-ноябрь.
Смотрите также:
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
-
Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов