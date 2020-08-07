 Росстат сообщил о полуторакратном росте смертей среди больных COVID-19 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 28.12.2020

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Коронавирус

Росстат сообщил о полуторакратном росте смертей среди больных COVID-19

Росстат насчитал 24,3 тысячи летальных исходов среди инфицированных SARS-CoV-2 в октябре и 35,6 тысячи в ноябре. Оперштаб утверждает, что за время пандемии в РФ умерли 55 тысяч человек с COVID-19.

Микроавтобус Ford Transit с надписью Реанимация

Число летальных исходов в России среди инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в ноябре (35 645 случаев) выросло почти в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованных в понедельник, 28 декабря. В октябре Росстат насчитал 24,3 тысячи смертей среди пациентов с новой инфекцией.

Вызванное вирусом заболевание COVID-19 в ноябре стало основной причиной смерти 19 626 человек, сообщило ведомство. Но Росстат выделяет еще три группы погибших, у которых была выявлена новая инфекция. В первой из них COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но эксперты еще исследуют результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции (3984 случая в ноябре). Во второй заболевание способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (2178 случаев). К третьей группе эксперты относят летальные исходы, на которые обнаруженная инфекция никак не повлияла (9857 случаев).

В то же время оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации утверждает, что с момента проникновения вируса в Россию скончались 55 265 человек. Всего в России вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 3 077 035 человек, выздоровевшими считаются 2 471 309 пациентов, подсчитали в оперштабе. Россия уступает по числу подтвержденных заражений лишь США, Бразилии и Индии. Многие страны уже приступили к массовой вакцинации.

Общее число умерших в России в январе-ноябре 2020 года составило 1,881 млн человек и на 229,7 тысячи или 13,9% превысило аналогичный показатель за 11 месяцев 2019 года, следует из данных Росстата. При этом более половины прироста смертей - свыше 126 тысяч - пришлось на октябрь-ноябрь.

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    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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