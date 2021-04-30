You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Навальный
Ситуация в Беларуси
Реклама
Росстат
Росстат - Федеральная служба государственной статистики России.
Пропустить раздел Новости
Новости
07.03.2024
7 марта 2024 г.
Росстат заявил об очередном снижении уровня бедности в РФ
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Уровень рождаемости в России - самый низкий с начала века
Уровень рождаемости в России - самый низкий с начала века
Смертность в России растет, а рождаемость падает - во многом из-за войны в Украине.
Общество
12.06.2023
12 июня 2023 г.
Перепись населения РФ: чем опасна фальсификация данных
Перепись населения РФ: чем опасна фальсификация данных
Власти РФ говорят почти о 100-процентном участии граждан в переписи населения. Почему эксперты этому не верят - у DW.
Общество
14.11.2021
14 ноября 2021 г.
Смертность от COVID-19 достигла в РФ месячного максимума
Смертность от COVID-19 достигла в РФ месячного максимума
Коронавирусная инфекция стала в июле причиной смерти свыше 50 тысяч россиян.
Здоровье
27.08.2021
27 августа 2021 г.
Росстат сообщил о скачке смертей среди больных COVID-19
Росстат сообщил о скачке смертей среди больных COVID-19
Ковид стал основной причиной смерти 13 тысяч жителей России в мае и почти 20 тысяч - в июне, подсчитал Росстат.
Здоровье
06.08.2021
6 августа 2021 г.
Более трех четвертей россиян испытывают финансовые трудности
Более трех четвертей россиян испытывают финансовые трудности
Хотя финансовое положение россиян улучшается, многие из них не могут позволить себе ничего, кроме самого необходимого.
Политика
14.07.2021
14 июля 2021 г.
Росстат сообщил о снижении числа смертей больных COVID-19
Росстат сообщил о снижении числа смертей больных COVID-19
Росстат насчитал 24,7 тысячи летальных исходов среди инфицированных SARS-CoV-2 в феврале и 23,7 тысячи в марте.
Здоровье
30.04.2021
30 апреля 2021 г.
Показать больше
Реклама