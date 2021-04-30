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Росстат

Росстат - Федеральная служба государственной статистики России.

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Новости

7 марта 2024 г.

Росстат заявил об очередном снижении уровня бедности в РФ

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Контекст

Новорожденные дети

Уровень рождаемости в России - самый низкий с начала века

Уровень рождаемости в России - самый низкий с начала века

Смертность в России растет, а рождаемость падает - во многом из-за войны в Украине.
Общество12 июня 2023 г.
Волонтер с планшетником на фоне плаката с призывом пройти перепись населения

Перепись населения РФ: чем опасна фальсификация данных

Перепись населения РФ: чем опасна фальсификация данных

Власти РФ говорят почти о 100-процентном участии граждан в переписи населения. Почему эксперты этому не верят - у DW.
Общество14 ноября 2021 г.
Врач возое монитора и пациент отделения реанимации в ондой из московских больниц

Смертность от COVID-19 достигла в РФ месячного максимума

Смертность от COVID-19 достигла в РФ месячного максимума

Коронавирусная инфекция стала в июле причиной смерти свыше 50 тысяч россиян.
Здоровье27 августа 2021 г.
Врачи в защитных костюмах около микроавтобуса

Росстат сообщил о скачке смертей среди больных COVID-19

Росстат сообщил о скачке смертей среди больных COVID-19

Ковид стал основной причиной смерти 13 тысяч жителей России в мае и почти 20 тысяч - в июне, подсчитал Росстат.
Здоровье6 августа 2021 г.
Женщина разглядывает цены в супермаркете Владивостока

Более трех четвертей россиян испытывают финансовые трудности

Более трех четвертей россиян испытывают финансовые трудности

Хотя финансовое положение россиян улучшается, многие из них не могут позволить себе ничего, кроме самого необходимого.
Политика14 июля 2021 г.
Микроавтобус скорой медицинской помощи в Иваново

Росстат сообщил о снижении числа смертей больных COVID-19

Росстат сообщил о снижении числа смертей больных COVID-19

Росстат насчитал 24,7 тысячи летальных исходов среди инфицированных SARS-CoV-2 в феврале и 23,7 тысячи в марте.
Здоровье30 апреля 2021 г.
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