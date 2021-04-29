 Росстат сообщил о снижении числа смертей среди больных COVID-19 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 30.04.2021

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Коронавирус

Росстат сообщил о снижении числа смертей среди больных COVID-19

Росстат насчитал 24,7 тысячи летальных исходов среди инфицированных SARS-CoV-2 в феврале и 23,7 тысячи в марте. Данные оперштаба и статистиков о смертях с начала пандемии различаются в 2 раза.

Микроавтобус скорой медицинской помощи в Иваново

В России сократилась смертность среди больных COVID-19. Такие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала в пятницу, 30 апреля. В марте этот показатель упал на 4,3 процента по сравнению с февралем (23 715 летальных исходов против 24 784).

Инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, в марте стала основной причиной смерти 15 003 человек, сообщило ведомство. Но Росстат выделяет еще три группы погибших, у которых было выявлено заболевание. В первой из них COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но эксперты еще исследуют результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции (2454 случая в марте). Во второй заболевание способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (1401 случай). К третьей группе эксперты относят летальные исходы, на которые обнаруженная инфекция никак не повлияла (4857 случаев).

В целом с момента проникновения вируса SARS-CoV-2 в РФ в стране скончались 248 806 человек с COVID-19, уточнил Росстат. В то же время оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации утверждает, что с момента появления возбудителя инфекции в России умерли 110 128 человек с этим заболеванием.

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    Автор: Андрей Гурков


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