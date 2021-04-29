Росстат сообщил о снижении числа смертей среди больных COVID-19

В России сократилась смертность среди больных COVID-19. Такие данные Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала в пятницу, 30 апреля. В марте этот показатель упал на 4,3 процента по сравнению с февралем (23 715 летальных исходов против 24 784).

Инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2, в марте стала основной причиной смерти 15 003 человек, сообщило ведомство. Но Росстат выделяет еще три группы погибших, у которых было выявлено заболевание. В первой из них COVID-19 предполагается основной причиной смерти, но эксперты еще исследуют результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции (2454 случая в марте). Во второй заболевание способствовало появлению осложнений, ускоривших смерть пациента (1401 случай). К третьей группе эксперты относят летальные исходы, на которые обнаруженная инфекция никак не повлияла (4857 случаев).

В целом с момента проникновения вируса SARS-CoV-2 в РФ в стране скончались 248 806 человек с COVID-19, уточнил Росстат. В то же время оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации утверждает, что с момента появления возбудителя инфекции в России умерли 110 128 человек с этим заболеванием.

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