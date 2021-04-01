Сделать прививку от ковида в Москве? Как немцы укололись "Спутником V"

"Прививочным турам" из Германии в Россию дан старт. С середины апреля в Москву организованными группами приезжают граждане Германии. Несмотря на то, что в настоящее время поездки иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса формально исключаются, фактически препятствий на этом пути нет. Первая публичная вакцинация иностранцев прошла в отеле в центре Москвы. Корреспондент DW сходил туда и пообщался с теми, кто приехал в РФ за тем, чтобы сделать прививку.

В Москву за прививкой от ковида за 2300 евро

Хайнс-Герд Пинкернель (Heinz-Gerd Pinkernell) вместе со своей женой Катей Хармс (Katja Harms) прилетел в Шереметьево 16 апреля, как и еще 50 граждан Германии. Там их встретили около десятка камер российских и немецких телеканалов. Супружеская пара юристов из Гамбурга прибыла в Москву с помощью германского филиала норвежской компании World Visitor. Они сами оплатили свой отель в российской столице и перелеты, а туроператор помог Пинкернеллю с оформлением визы и записью на прививку. У Кати после переезда в Германию осталось российское гражданство.

Хайнс-Герд Пинкернель и Катя Хармс прилетели в Москву, чтобы сделать прививку от ковида

В основном граждане Германии платят 1999 евро (примерно 180 тысяч рублей) за тур, состоящий из двух поездок в Москву. В эту цену входят два перелета туда-обратно (за первой и второй дозами вакцины) с разницей в три недели, три ночи в отеле, оформление визы и услуги переводчика. Уколы "Спутником V" оплачиваются отдельно. Сама вакцина, как говорят организаторы, бесплатная даже для иностранцев. Но услуги врача, который осмотрит пациента и поставит вакцину, стоят 300 евро (примерно 27 тысяч рублей).

Хайнс-Герд и Катя отправились прививаться на следующее утро после прилета в гостиницу Novotel на Менделеевской. К 10 утра там уже собралось еще больше прессы, чем было в аэропорту. Как рассказал DW Пинкернель, тем, кто согласился прививаться в присутствии телекамер, организатор поездки сделал скидку - 10%. По его словам, турфирма воспринимает это как вложение в рекламу. Сам юрист этим предложением не воспользовался.

Почему немцы едут делать прививку от ковида в Россию

Как и другие участники тура, Пинкернель и Хармс приехали прививаться в Россию, чтобы как можно скорее защититься от COVID-19. В Германии людям их возраста (в районе 50 лет) и состояния здоровья (вполне хорошего) ждать вакцины придется не меньше двух месяцев. Они в курсе, что в России вакцинация идет довольно медленно и считают, что способствуют ее ускорению.

Немецкая пара делала прививки "Спутником V" в присутствии российской прессы

"Сегодня утром посмотрел по "НТВ" сюжет о прилете немцев на вакцинацию, - рассказал Хайнс-Герд. - И там был такой посыл, мол, посмотрите - приезжают немцы, приезжают "русские немцы" - и ничего страшного, вакцина безопасна. Вот такая форма пропаганды меня устраивает". Один из организаторов поездки с германской стороны Ханс Бланк (Hans Blank) в разговоре с DW тоже подчеркнул, что считает приезд немцев за "Спутником V" важным мотивирующим событием для кампании по вакцинации в России.

Кто уже воспользовался "прививочными" турами

За две недели до приезда в Москву на прививку от ковида граждан Германии, Россию с той же целью посетили жители ФРГ с российскими паспортами. Их было всего шесть человек, хотя в планах руководителей World Visitor, о которых уже рассказывала DW, было привезти на вакцинацию "Спутником V" 40 россиян. Как сказал DW участник той поездки Григорий Энгельс, многие просто испугались прививаться перед камерами российских госканалов и предпочли подождать своей очереди в Германии.

Для немцев с российскими паспортами, как и писала DW, поездка в Москву оказалась гораздо выгоднее, чем для немцев. Им не пришлось платить ни за отель, ни за вакцинацию. По информации DW, эти расходы взял на себя туроператор, чтобы пилотный "прививочный" тур состоялся. Правда, прививали эмигрировавших россиян не в отеле, а в обычной районной поликлинике города Химки Московской области, рассказал Энгельс.

Футболки для прилетевших в Москву делать прививки "Спутником V"

Из России эмигранты уехали с футболками с логотипами "Sputnik V" и "Putin team" - в переводе с английского "Команда Путина". Это был подарок от Общероссийского народного фронта. При их содействии и происходят эти туры. Один из руководителей этой организации отправил в World Visitor письмо, в котором выразил поддержку и готовность помочь в организации подобных туров.

Что думают те, кто приехал, о качестве "Спутника V"

Кстати, немцев прививали в отеле не только и не столько потому, что они в нем остановились. Как объяснили DW люди, имеющие отношение к организации тура, при формально действующем запрете на вакцинацию для иностранцев, клиники, которые этот запрет обходят, не горят желанием делать это перед камерами. Поэтому, согласившимся на публичность туристам, прививку ставили медики из медцентра Major clinic в зале "Берлин" гостиницы Novotel, а отказавшиеся от съемок пациенты проходили процедуру непосредственно в клинике.

Вывеска в московской гостинице, где прививают немецких граждан

После укола Хайнс-Герд сказал DW, что ему безразлично, получит ли "Спутник V" разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) для применения в ЕС. "Главное, что я сам в этой вакцине уверен, - говорит Пинкернель. - Исследования показывают, что она эффективная и безопасная". Его жена Катя тоже не сомневается в качестве "Спутника V". По ее словам, и после переезда из России она "доверяет государству".

После вакцинации супружеская пара получает сертификат на английском языке. После первого укола они не собираются избегать людных мест. Напротив: сбежав от жесткого локдауна в Германии, не будут упускать возможность воспользоваться всеми атрибутами "нормальной жизни". На вечер "дня V" у Хайнса-Герда и Кати забронирован столик в ресторане.

Представитель World Visitor Ханс Бланк говорит, что до сентября его турфирма планирует возить в Россию по 50 человек каждую неделю.

Смотрите также: