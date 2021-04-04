Германия проведет переговоры с Россией о поставках "Спутника V"

Германия проведет с Россией двусторонние переговоры о поставках вакцины "Спутник V". Об этом министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) сообщил в четверг, 8 апреля. Однако прежде лекарственный препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), для чего Москве необходимо предоставить ЕС данные по вакцине, добавил Шпан.
Вакцину необходимо поставить в Германию в течение ближайших 2-5 месяцев, поскольку по их прошествии Федеративная Республика так или иначе сможет обеспечить себе более чем достаточное число доз вакцин, подчеркнул глава Минздрава ФРГ. Поэтому после одобрения препарата EMA Берлин ожидает от Москвы конкретного объема и дат поставки.
Ранее в среду Еврокомиссия сообщила, что не планирует заключать договор о централизованных поставках "Спутника V" в ЕС, как она это делала с поставщиками других вакцин.
Бавария закажет 2,5 млн доз вакцины "Спутник V"
Европейский регулятор сейчас проверяет российскую вакцину на безопасность использования по той же методике, которой руководствовался в отношении других препаратов, уже допущенных к применению в ЕС: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Между тем, власти федеральной земли Бавария еще до регистрации "Спутника V" в ЕС подписали заявление о намерениях заказать 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса.
РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии выявлен почти у 134 млн жителей планеты, более 2,9 млн больных с COVID-19 умерли, около 108 млн выздоровели. Страны проводят вакцинацию населения. Больше всего подтвержденных заражений и летальных исходов приходится на США. В Германии общее число инфицированных достигло 2,93 млн, из них 77,7 тысячи умерли, а более 2,63 млн выздоровели. Из-за роста числа заражений канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не ожидает дальнейшего смягчения карантинных ограничений.
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Автор: Андрей Гурков