Происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Споры об источниках возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19, не утихают по сей день.
Ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ним карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. Последние публикации о поисках источников его возникновения - в досье DW.
Основными гипотезами остаются естественное происхождение вируса SARS-CoV-2 и его утечка из лаборатории, говорится в новом докладе разведки США. Версия появления ковида из-за разработки биооружия отвергается.
Рабочая группа, которая изучала происхождение вируса SARS-CoV-2, распущена из-за связей с институтом вирусологии в китайском Ухане, сообщила американская газета Wall Street Journal.
Спецслужбы США не выявили однозначный источник пандемии, но исключили вероятность разработки вируса в качестве биологического оружия. Они допустили переход коронавируса от животного и инцидент в лаборатории.
Необходимо быстрее возобновить расследование происхождения коронавируса, поскольку исчезают его более ранние следы. Об этом независимые эксперты заявили в журнале Nature.
Спецслужбы США по поручению президента Байдена составили новый отчет о происхождении SARS-CoV-2. Он не объясняет, перешел ли вирус к людям естественным путем или при утечке из лаборатории, пишет WSJ.
Некий швейцарский биолог резко раскритиковал США и ВОЗ, опровергнув тезис о лабораторном происхождении коронавируса. Его широко цитировали китайские СМИ. Оказалось, что такого ученого не существует.
Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь обвинил ВОЗ в пренебрежении здравым смыслом и высокомерном отношении к науке.
Профессор из Гамбурга опубликовал свою версию происхождения коронавируса, якобы возникшего в лаборатории в Ухане. Почему в данном случае не идет речь о научном исследовании, разбиралась DW.
Итальянские онкологи обнаружили антитела на коронавирус в анализах крови, взятых в сентябре 2019 года. Означает ли это, что местом зарождения пандемии был не китайский Ухань?