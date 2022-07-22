 Происхождение коронавируса SARS-CoV-2 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.08.2022

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Коронавирус

Происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Споры об источниках возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию COVID-19, не утихают по сей день.

Трехмерные модели коронавируса SARS-CoV-2

Ранее неизвестный коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, и связанные с ним карантинные мероприятия оказывают влияние на жизнь людей по всему миру. Последние публикации о поисках источников его возникновения - в досье DW.

 

Контекст

Спецслужбы США: Истоки COVID-19 могут остаться неизвестными

Основными гипотезами остаются естественное происхождение вируса SARS-CoV-2 и его утечка из лаборатории, говорится в новом докладе разведки США. Версия появления ковида из-за разработки биооружия отвергается.  

Журнал The Lancet распустил группу, изучавшую источник ковида

Рабочая группа, которая изучала происхождение вируса SARS-CoV-2, распущена из-за связей с институтом вирусологии в китайском Ухане, сообщила американская газета Wall Street Journal.  

Спецслужбы США не считают коронавирус SARS-CoV-2 биологическим оружием

Спецслужбы США не выявили однозначный источник пандемии, но исключили вероятность разработки вируса в качестве биологического оружия. Они допустили переход коронавируса от животного и инцидент в лаборатории.  

Ученые призвали ускорить поиск источника коронавируса

Необходимо быстрее возобновить расследование происхождения коронавируса, поскольку исчезают его более ранние следы. Об этом независимые эксперты заявили в журнале Nature.  

Разведка США не пришла к конкретным выводам о происхождении SARS-CoV-2

Спецслужбы США по поручению президента Байдена составили новый отчет о происхождении SARS-CoV-2. Он не объясняет, перешел ли вирус к людям естественным путем или при утечке из лаборатории, пишет WSJ.  

Откуда взялся коронавирус, или Зачем Китаю фейковый швейцарский ученый

Некий швейцарский биолог резко раскритиковал США и ВОЗ, опровергнув тезис о лабораторном происхождении коронавируса. Его широко цитировали китайские СМИ. Оказалось, что такого ученого не существует.  

Китай отказался участвовать в расследовании ВОЗ о происхождении Sars-CoV-2

Замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь обвинил ВОЗ в пренебрежении здравым смыслом и высокомерном отношении к науке.  

Коронавирус - лабораторного происхождения? Пока только версия

Профессор из Гамбурга опубликовал свою версию происхождения коронавируса, якобы возникшего в лаборатории в Ухане. Почему в данном случае не идет речь о научном исследовании, разбиралась DW.  

Коронавирус был в Италии еще в сентябре 2019 года. Так когда же он появился?

Итальянские онкологи обнаружили антитела на коронавирус в анализах крови, взятых в сентябре 2019 года. Означает ли это, что местом зарождения пандемии был не китайский Ухань?  

Коронавирус SARS-CoV-2

Специальная рубрика о коронавирусе и о том, как мир борется с пандемией.  

Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

2021 год был не только годом пандемии коронавируса. Он был ознаменован целым рядом важных событий. Кадры самых ярких моментов года смотрите в фотогалерее DW.  

Рождественские базары во власти коронавируса

Предрождественское время в Германии - это встречи с друзьями и коллегами. Где? На рождественском базаре! И обязательно - с глинтвейном. Но в разгар пандемии такая возможность есть не всегда - и не везде.  

Четвертая волна пандемии ковида в Германии

Более 100 тысяч человек умерло в Германии от последствий заражения коронавирусом. К концу второго года пандемии в стране фиксируют максимальные показатели заражения. Кампания по вакцинации буксует.  

Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

Фотогалерея DW о стратегическом альянсе, который заключили в борьбе против коронавируса разработчик мРНК-технологий из ФРГ и один из лидеров мировой фармацевтики из США.  

Юмор сражается с коронавирусом

Весь мир, прилагая любые возможные усилия, борется с коронавирусом SARS-CoV-2. Рассказывать о пандемии, ничуть не уменьшая ее смертельной опасности, можно и юмором. Об этом - галерея DW.  

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

Глобальная прививочная кампания против Covid-19 набирает скорость. В разных странах созданы препараты, призванные остановить пандемию. Представляем их в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Коронавирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV; COVID-19)  

Статистика в режиме реального времени на сайте Worldometer

Статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Коронавірус в Україні

Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксперты ВОЗ: что на самом деле стало причиной пандемии (29.03.2021)  

Почему отношения между США и Китаем остаются напряженными (15.11.2021)  

Вирус спровоцировал вспышку расизма: жители США азиатского происхождения подвергаются дискриминации (24.03.2021)  

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