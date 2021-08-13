 Разведка США не пришла к конкретным выводам о происхождении SARS-CoV-2 | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.08.2021

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Коронавирус

Разведка США не пришла к конкретным выводам о происхождении SARS-CoV-2

Спецслужбы США по поручению президента Байдена составили новый отчет о происхождении SARS-CoV-2. Он не объясняет, перешел ли вирус к людям естественным путем или при утечке из лаборатории, пишет WSJ.

Человек в перчатках держит пробирки

Новый доклад разведсообщества США о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 не содержит конкретных заключений по этому вопросу, в том числе из-за нехватки подробной информации с китайской стороны. В частности, составители отчета не объясняют, перешел ли вирус к человеку естественным путем или в результате утечки из лаборатории, сообщило американское издание The Wall Street Journal во вторник, 24 августа, со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Этот доклад президент Соединенных Штатов Джозеф Байден поручил подготовить тремя месяцами ранее.

Авторы отчета, переданного Белому дому, особо выделяют необходимость заставить официальный Пекин поделиться лабораторными записями, образцами генома и иной информацией. Мировое сообщество не сможет разобраться в причинах возникновения пандемии, если Китай не предоставит доступ к определенным наборам данных, отметил один из собеседников издания.

ВОЗ продолжит расследовать происхождение вируса SARS-CoV-2

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине августа объявила о подготовке к проведению второй серии исследований, призванных определить происхождение SARS-CoV-2. Этот этап будет включать в себя дальнейшую проработку исходных данных о наиболее ранних известных случаях болезни и проверку образцов крови от возможных ранних случаев в 2019 году, указали в ВОЗ. Организация призвала все страны отложить в сторону разногласия и работать сообща.

Первым известным очагом распространения вируса считается китайский город Ухань. Но причина его возникновения до сих пор остается неясной. Одна из гипотез состоит в том, что вирус мог вырваться на свободу в результате аварии в Институте вирусологии в Ухане, который занимается исследованием коронавирусов. Пекин категорически отрицает это.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии выявлен более чем у 213 млн жителей планеты, свыше 4,4 млн больных этой инфекцией умерли, около 191 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 38 млн) и летальных исходов (свыше 630 тысяч) приходится на США. В Германии по состоянию на 25 августа вирус выявлен у 3 889 173 человек, 92 061 больной с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался, более 3,71 млн выздоровели и выписаны.

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    Автор: Андрей Гурков


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