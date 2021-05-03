 ″Я болен, но мне не верят″. Ипохондрия или последствия ковида? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 21.08.2021

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Мир

"Я болен, но мне не верят". Ипохондрия или последствия ковида?

Последствия ковида могут проявляться в течение многих месяцев после болезни. Но людям, которые их испытывают, часто не верят, поскольку научных данных на этот счет пока нет.

Реабилитация пациента, перенесшего ковид в тяжелой форме

Реабилитация пациента, перенесшего ковид в тяжелой форме

"Вам нужно потерпеть" - такой ответ Марта Эсперти слышит от врачей на протяжении последних 18 месяцев. Более полутора лет после того, как она переболела ковидом, у Марты наблюдаются такие симптомы, как высокая температура, учащенное сердцебиение, слабость, потеря памяти, дефицит кислорода в крови. Девушка, которая пишет диссертацию, раньше охотно занималась спортом и путешествовала, сейчас может оказаться без сознания даже во время приготовления еды.

После того как Марта проконсультировалась с различными специалистами в Италии и Франции, ей поставили диагноз long covid - затяжная форма ковида или, выражаясь точнее, долгосрочные последствия ковида. Анализы показали, что сердце и легкие Марты существенно пострадали от коронавирусной инфекции. "Я в ярости. Целый год меня не хотели воспринимать всерьез, - рассказала она DW. - Если бы хоть кто-то прислушался ко мне, я бы больше отдыхала и сейчас могла бы чувствовать себя по-другому". В настоящее время девушка проходит лечение.

Что такое long covid?

Марта Эсперти - одна из миллионов тех, кто даже после выздоровления страдает от осложнений после ковида. К ним относятся, кроме прочего, слабость, затуманенное сознание и нарушение дыхание, одышка.

Переболевшая ковидом Марта Эсперти из Италии

Марта Эсперти, по ее словам, страдает затяжной формой ковида

Около 15 процентов людей, переболевших ковидом, спустя 12 недель все еще имеют симптомы заболевания, говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона. Риск у женщин или пожилых людей выше, но мужчины и дети могут быть тоже подвержены заболеванию.

Ученые пытаются установить, что именно является причиной затяжной формы ковида. Диагностировать заболевание и лечить его пока сложно. Поэтому многие пациенты прежде должны убедить своих врачей в том, что они действительно больны.

Врачи не могут поставить диагноз и говорят об ипохондрии

Одна из таких пациентов - Александра Фарингтон. Ей часто приходится слышать от врачей, что она симулирует заболевание. Американка, работающая в Португалии в консалтинговой сфере, все еще ощущает боли в груди, после того как в марте 2020 года переболела ковидом. Александра страдает от усталости и одышки. Специалисты вначале поддерживали Александру.

Но это длилось до того момента, пока стало ясно, что они не смогли поставить никакой диагноз, рассказывает девушка. Один кардиолог даже запретил ей появляться в его отделении. "Я чувствую себя измотанной. Иногда у меня возникает ощущение, что я знаю об этой теме больше, чем врачи", - говорит Фарингтон. Она постоянно следит за новостями, связанными с исследованием затяжной формы ковида 

Своему врачу в английском Гастингсе американская художница Тиффани Макгиннис жалуется на воспаление легких и боли в груди после перенесенного ею ковида. Спустя 14 месяцев после болезни она периодически ощущает ее симптомы. Женщина сетует на то, что ее не в полной мере обследовали. Но к ней мало кто прислушивается. "Большинство врачей называют меня истеричным ипохондриком", - говорит художница.     

Такие симптомы есть и при других заболеваниях  

Акики Ивасаки, иммунолог в Йельском университете, исследует причины долгосрочного ковида и симптомы, которые могли быть вызваны коронавирусной инфекцией. Это должно помочь врачам лечить таких пациентов. Некоторые симптомы, такие как усталость, боли, проблемы с концентраций, установлены не только у людей, страдающих от последствий ковида, но у тех, кто перенес другие заболевания. "Эти симптомы долгое время не принимали всерьез у пациентов, переболевших ковидом, - указывает Ивасаки. - Они почти не изучены, хотя имеют огромные последствия".

Пациент у медицинского аппарата

Люди, переболевшие ковидом в тяжелой форме, проходят специальную терапию

С начала пандемии миллионы людей столкнулись с разнообразными последствиями заболевания и его симптомами уже после выздоровления - от неврологических до кардиологических проблем. Врачи недоумевают. "Если так много систем одновременно в организме человека нарушены после болезни, специалист не знает, как он должен с этим обходиться", - делится Ивасаки.

Некоторые страны сейчас активно инвестируют в исследование затяжной формы ковида. В США национальные ведомства системы здравоохранения получили более 1 млрд долларов, чтобы исследовать последствия коронавирусной инфекции. Великобритания вложила более 23 млн фунтов в различные исследования. По всему миру появляются клиники, где лечат пациентов с долгосрочными последствиями ковида. Но не каждый пациент имеет к ним доступ. И не каждого по-прежнему воспринимают всерьез даже близкие. 

"Я болен, но мне не верят"

Эми Пеликано из американского штата Цинциннати столкнулась с тем, что семья не верила ее жалобам на последствия ковида. Спустя год после того как она переболела коронавирусом, ее все одолевает кашель, например, если она активно общается с кем-либо. Эми часто что-то забывает, у нее тахикардия и другие симптомы. Типичный случай затяжной формы ковида, говорят ее врачи.

Переболевшая ковидом Яс из США

Яс почувствовала себя лучше с того момента, когда ей поверили

Но многие родственники считают, что Эми просто ленится. От такого отношения женщина стала сомневаться в своих силах и начала посещать психотерапевта: "Я физически чувствую себя плохо, а эмоционально - еще хуже. Кроме моего мужа, никто из моей семьи меня не поддерживает".

Студентка Яс из Лондона, которая не хочет называть свое настоящее имя, тоже рассказывает, что ей приходилось убеждать родных и близких в том, что она больна. Сейчас Яс передвигается в инвалидном кресле или на костылях. После ковида чувствует такую слабость, что не может самостоятельно ходить. Сначала все думали, что она преувеличивает. Прежде всего потому, что ее отец тоже переболел ковидом, но в более легкой форме и у него не было таких последствий.

Однако со временем врачи и семья поняли, что Яс не обманывает их. "Вначале я очень злилась, потому что отдавала все силы, но все равно было чувство, что этого недостаточно. Это происходило до тех пор, пока мне не поверили. После этого мое физическое здоровье улучшилось", - рассказывает Яс.

Борьба за внимание 

Люди, страдающие от долгосрочных последствий ковида и не встречающие должного внимания врачей и близких, основали группы взаимопомощи. Там они обмениваются опытом и способами лечения. "В этой группе я чувствую, что меня воспринимают всерьез. И это основная причина, почему я не сдаюсь", - признается Фарингтон.

Марта Эсперти основала в Италии группу пациентов, врачей и исследователей, которые занимаются вопросами долгосрочных последствий ковида, чтобы обратить внимание на эту проблему. "Пока медицинские учреждения не сделают приоритетом пациентов, перенесших ковид и страдающих от его долгосрочных последствий, многие люди должны инвестировать деньги силы и время в то, чтобы им просто поверили. Государство должно позаботиться о возможностях реабилитации и финансовой поддержке тех, кто столкнулся с таким заболеванием", - уверена Эсперти.

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    Автор: Андрей Гурков


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