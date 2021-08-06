Сколько нужно антител, чтобы быть надежно защищенным от коронавируса?

После того как человек переболел ковидом или вакцинировался от коронавируса, у него в организме образуются антитела против спайкового белка. SARS-CoV-2 использует этот белок, чтобы соединиться с клетками и проникнуть в них. Именно благодаря спайковому белку антитела могут распознать коронавирус, делая его видимым для иммунной системы и посылая ей импульс, побуждающий ее к иммунному ответу.

Опасность дельта-варианта

Говоря об эффективности вакцин на основе мРНК, таких как BioNTech/Pfizer и Moderna, ученые исходили из того, что эти препараты обеспечивают более чем 90-процентную защиту от коронавируса. Однако в случае с его новым дельта-вариантом, который стремительно распространяется по всему миру, это не так. По сравнению с первоначальным вариантом SARS-CoV-2 его последний вариант куда более заразен.

Эффективность вакцины BioNTech/Pfizer при столкновении с дельта-вариантом снижается

Дельта-вариант вируса особенно опасен тем, что он часто поражает тех, кто успел получить лишь первую дозу вакцины. Иммунолог Карстен Ватцль (Carsten Watzl) из Института Лейбница при Дортмундском университете считает, что эффективность вакцины BioNTech/Pfizer, таким образом, снизилась с 90 процентов, которые она демонстрировала при защите от первоначального варианта коронавируса, до 88 процентов, а эффективность векторной вакцины от AstraZeneca - с 66 до 60 процентов.

При этом данные из Израиля говорят о том, что защита от заражения опасным вариантом коронавируса даже при вакцинации BioNTech/Pfizer не превышает 64 процентов. Однако вакцина по-прежнему на 93 процента защищает от тяжелого течения болезни. В настоящее время министерство здравоохранения Израиля рассматривает возможность проведения вакцинации третьей дозой BioNTech/Pfizer.

Больше вопросов, чем ответов

Дельта-вариант вновь ставит ученых перед серьезным вызовом. Большинство из нас невосприимчивы к известным на сегодняшний день вариантам коронавируса, самое позднее, после двукратной вакцинации. Но это относится не ко всем вакцинированным людям, отмечает Карстен Ватцль: "Сама по себе прививка не гарантирует иммунитета. Решающим фактором является то, что наш организм выработал достаточную иммунную защиту. Но в данный момент это невозможно измерить".

Тест на антитела помогает определить их количество, но порогового значения пока нет

С другими прививками, например, от столбняка, дело обстоит иначе: титры вакцинации можно определить в лаборатории, сдав анализ крови. Если количество антител превышает определенный порог, это означает, что человек невосприимчив к вирусу столбняка. Если титр слишком низкий, необходима повторная вакцинация.

"В случае с коронавирусом мы еще не достигли этой стадии. Пока что мы не знаем точно, что именно нужно измерить, чтобы определить, действительно ли у человека есть иммунитет. Вероятно, решающую роль играют нейтрализующие антитела. Именно они связывают вирус, лишая его возможности заражать клетки. Но насколько высоким должно быть их число, пока еще неясно", - делится Ватцль.

Роль Т-клеток в защите от коронавируса

В борьбе с инфекцией важны не только антитела. Как только вирус проник в клетку, антитела уже не могут его атаковать, поскольку они лишены возможности попасть туда. Таким образом, вирус может размножаться. "Для борьбы с этим у нашей иммунной системы есть Т-клетки. Они способны убивать зараженные вирусом клетки. Это означает, что организм, скорее, пожертвует несколькими инфицированными клетками, чем даст вирусу возможность распространяться дальше", - рассказывает Ватцль.

Современный тест помогает вычислить и титр антител, и число Т-клеток

На сегодняшний день врачи могут измерить и титр нейтрализующих антител, и число Т-клеток. Последний тест относительно сложный, но при этом полезный. "Само по себе количество антител не всегда говорит о том, насколько хорошо человек защищен. Вполне может быть, что у него почти нет антител, иными словами, он может быть заражен вирусом. Но реакция его Т-клеток настолько сильна, что он не заболевает серьезно", - говорит Ватцль.

Это означает, что люди с высоким уровнем антител, с большой вероятностью, хорошо защищены от коронавируса, уточняет иммунолог. Однако обратный вывод о том, что небольшое число антител означает отсутствие защиты, скорее всего, не верен.

Вопрос о пороговом значении

До сих пор существуют различные методы измерения антител к коронавирусу. Обычно у лабораторных тестов есть четкие стандарты, которые варьируются от минимального значения до максимального. Это позволяет увидеть, находятся ли показатели в пределах нормы. Но в случае с коронавирусом эти стандарты еще не определены.

Карстен Ватцль

"Количество антител варьируется от менее чем сотни до нескольких тысяч единиц. Если число находится в верхней трети или даже в верхней половине спектра, у человека, вероятно, хорошая иммунная защита. Но назвать точное пороговое значение врачи пока не могут", - объясняет Ватцль. До сих пор также не удалось с точностью выяснить, насколько быстро снижается уровень антител, ясно только, что со временем их число уменьшается.

"Это происходит в два этапа. Самый высокий уровень антител - сразу после вакцинации. В первые несколько месяцев после прививки он снижается относительно быстро. Однако в какой-то момент уровень антител доходит до какого-то определенного значения, и с этого момента он снижается очень медленно. Мы знаем это по другим вакцинациям, и, похоже, то же самое происходит в случае с коронавирусом", - говорит Ватцль. Однако это еще не доказано научно.

Ясно, что ничего не ясно

У некоторых людей антитела не образуются даже после двойной вакцинации - или же образуются в незначительном количестве. Эти люди, по всей видимости, не защищены должным образом, констатирует Ватцль.

Причиной образования низкого уровня антител могут быть многие факторы. В их числе - возраст или подавленная иммунная система, которая не работает так, как у здоровых людей, и не может дать должный отпор враждебным телам в организме. Часто для того, чтобы у человека образовались антитела, необходима третья вакцинация.

Иными словами, вопросов пока больше, чем ответов, и разобраться с тем, как действительно действуют антитела, все еще не удается. Варианты варьируются от "много антител и хорошая защита" до "слишком мало антител и плохая защита" и "мало антител и все еще достаточная защита".

Пока что из этого можно сделать только один вывод: ничего не известно наверняка. Но иммунолог Ватцль настроен оптимистично: "Пока что действительно неясно, где находится пороговое значение и при каком уровне человек действительно защищен. Но мы обязательно это выясним".

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