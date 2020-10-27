Можно ли повторно заболеть COVID-19? Главное об иммунитете

"У меня теперь есть иммунитет", - заявил президент США Дональд Трамп после своего трехдневного лечения от COVID-19 в начале октября и пообещал расцеловать всех избирателей. Это, к счастью, осталось лишь на уровне желания.

По данным последних исследований, с уверенностью говорить о наличии у Трампа иммунитета к COVID-19 было бы преждевременным. К примеру, ученые Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что без прививки иммунитет к болезни, вызываемой новым коронавирусом, со временем снижается, а положительный тест на антитела не гарантирует, что с течением времени иммунитет сохранится.

Как долго сохраняется иммунитет к COVID-19?

Как отмечается в исследовании, это зависит от множества факторов. К примеру, от возраста: у людей старше 75 лет концентрация антител в организме уменьшается значительно быстрее, чем у молодых людей. Кроме того, количество антител зависит от тяжести течения болезни. Любопытно, что у медработников, переболевших коронавирусом, концентрация антител снижалась медленнее. По версии ученых, это может быть связано с тем, что медперсонал постоянно сталкивается с больными COVID-19 и получает большую дозу вируса в момент заражения.

Похоже, что до появления эффективной вакцины конца пандемии ждать не стоит

В другом исследовании, совместно проведенном учеными из Гарвардской медицинской школы и Университета Торонто, было установлено, что концентрация антител в крови достигала максимума через две-четыре недели после заражения, а затем падала. Уровень антител, однако, оставался повышенным в течение примерно четырех месяцев. Руководитель исследования Ришель Чарльз предполагает, что в этот период человек вряд ли может повторно заразиться COVID-19. Данное исследование, впрочем, все же не дает однозначного ответа на этот вопрос.

Почему мнения ученых об иммунитете к COVID-19 различаются?

Все зависит от места проведения исследования, его продолжительности и числа участников. Так, в Нью-Йорке антитела были обнаружены у 20 процентов жителей, принявших участие в исследовании, в немецком округе Хайнсберг - у 15 процентов, а в австрийском Ишгле - у 40 процентов. Хотя во время первой волны пандемии все эти места стали очагами распространения коронавируса, в каждом из них были зафиксированы разные результаты.

Людям, переболевшим COVID-19, нужно продолжать носить маски

В Китае, где впервые был обнаружен коронавирус нового типа SARS-CoV-2, тоже активно проводят исследования тестов на антитела. Результаты одного из них показали, что через два месяца уровень антител в крови людей, перенесших COVID-19 бессимптомно, был близок к нулю.

Зато результаты исследования, проведенного американскими учеными из Университета Аризоны, вселяют больший оптимизм. Изучив анализы 6000 человек, специалисты заметили признаки того, что приобретенный иммунитет к коронавирусу стабильно сохраняется на протяжении как минимум пяти месяцев. Впрочем, доказать наличие антител в крови не так-то просто, что также может быть причиной столь разных результатов исследований.

Нужно ли переболевшим COVID-19 носить маски и соблюдать дистанцию?

Да. Люди, переболевшие коронавирусом, должны продолжать соблюдать правила, направленные на борьбу с распространением инфекции. С юридической точки зрения закон не разделяет граждан на тех, кто уже переболел коронавирусом, и тех, кто еще не заразился. Но и с медицинской точки зрения люди, переболевшие COVID-19, должны и впредь придерживаться профилактических мер, ведь устойчивость иммунитета пока еще недостаточно изучена.

Кроме того, известны случаи повторного заражения коронавирусом. "Даже после положительного теста на антитела человек должен продолжать придерживаться мер безопасности - в частности, соблюдать социальную дистанцию, носить маску и в случае появления симптомов сделать тест на коронавирус", - подчеркивает профессор Имперского колледжа Лондона Пол Эллиот.

Всегда ли у переболевших COVID-19 формируется иммунитет?

Похоже, что нет. В ходе ряда исследований было установлено, что антитела действительно вырабатываются не у всех. К примеру, более чем у 40 процентов американских моряков, служивших на авианосце, где произошла крупная вспышка коронавируса, антител так и не было обнаружено.

К похожим выводам пришли и ученые из Любекского университета в Германии. Большинство людей, принявших участие в их исследовании, переболели COVID-19 в легкой или средней тяжести форме. Однако ученые так и не смогли обнаружить антитела в крови примерно четверти пациентов, несмотря на поставленный им ранее диагноз и ярко выраженные симптомы COVID-19. Поэтому на вопрос, вырабатывается ли у всех заразившихся коронавирусом иммунитет, нельзя уверенно дать утвердительный ответ.

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