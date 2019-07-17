Прививка от COVID-19: хотят ли немцы принудительной вакцинации?

Антипрививочники в Германии довольно сильны, но они - в меньшинстве, показывают опросы. А вот мнения о том, стоит ли прививать от коронавируса только на добровольной основе, разошлись.
Прививаться от ковида или нет? Для жителей ФРГ это пока теоретический вопрос - в отличие от россиян, которых уже начали вакцинировать препаратом "Спутник V" параллельно с проведением его "пострегистрационных клинических исследований". Однако в первые месяцы 2021 года, а, может быть, еще и в декабре, вопрос перейдет в практическую плоскость и в Германии. Тогда в Евросоюзе, как ожидается, могут быть зарегистрированы вакцины от COVID-19 сразу нескольких европейских или американских фармацевтических компаний, пока еще находящиеся в решающей, 3-й фазе тестирования.
Правительство ФРГ уже готовится к решению масштабной логистической задачи: за считанные месяцы обеспечить прививками как можно более широкие слои населения. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) еще в начале осени заговорил о крупных центрах вакцинации, уточнив, что имеет в виду "не столько спортзалы, сколько выставочные павильоны". Но понадобятся ли они? Иными словами: собираются ли немцы в массовом порядке прививаться от коронавируса?
Немецкий институт экономических исследований в Берлине (DIW) дал 26 октября однозначный ответ, опубликовав исследование, согласно которому около 70% немцев готовы добровольно сделать прививку от COVID-19. Более того, примерно половина опрошенных выступает за обязательную вакцинацию.
Правда, результат опроса, опубликованного в июле Гейдельбергским университетом, оказался далеко не столько очевидным: среди его участников лишь 55% заявили о намерении привиться. Аналогичные данные - чуть больше половины - получил в сентябре и Гамбургский университет. Причем его регулярный опрос выявил очевидный тренд к снижению готовности к вакцинации: еще в апреле привиться хотели 70%.
Так что результаты исследования DIW не следует абсолютизировать, тем более что оно опирается на социологические данные, собранные в июне и июле. Но в любом случае все три опроса подтверждают, что на вакцину от COVID-19 в Германии твердо рассчитывает свыше половины населения страны, составляющего 83 миллиона человек.
Косвенным свидетельством довольно высокой готовности немцев к вакцинации может служить также то, что нынешней осенью в условиях второй волны коронавируса в ФРГ местами возник дефицит вакцин от гриппа. Правительство ФРГ, по данным министра Шпана, централизованно заказало 26 млн доз - почти вдвое больше, чем год назад, это рекордное количество в истории страны. Однако число желающих привиться оказалось существенно выше, чем в прошлый сезон.
Особый интерес исследование DIW представляет тем, что оно содержит весьма подробные социально-демографические характеристики различных категорий сторонников и противников вакцинации в Германии. Ученые разделили опрошенных на четыре основные группы.
Антипрививочники составили 22% (в опросе Гейдельбергского университета - 23,6%). Они выступают против обязательной или принудительной вакцинации от COVID-19 и сами не будут прививаться. Вторая группа - противники обязательной вакцинации (29%). Они не одобряют принудительные прививки, но готовы привиться добровольно. Подражателями (8%) ученые назвали тех, кто одобряет обязательную вакцинацию, но сами добровольно прививаться не стали бы. Сторонники обязательной вакцинации (41%) хотят сделать себе прививку и считают, что ее необходимо предписать и всем остальным. Путем сложения второй и четвертой групп DIW и получил цифру в 70%.
Средний возраст немецких антипрививочников - 48 лет. Почти 60% из них - женщины, высшее образование имеют 12%, у 27% есть дети моложе 16 лет, 17% живут в восточных федеральных землях - на территории бывшей ГДР. Приблизительно такие же характеристики и у подражателей.
В группе тех, кто собирается добровольно привиться, но выступает против обязательной вакцинации, доминируют мужчины, здесь заметно больше выпускников вузов, у них более высокие доходы. Схожая картина и в группе сторонников обязательной вакцинации, но здесь существенно выше средний возраст - 57 лет.
Обобщив полученные данные, ученые DIW выявили несколько очевидных трендов. Так, лица с высшим образованием предпочитают добровольную вакцинацию, люди старшего возраста - обязательную, против нее чаще выступают те, у кого нет или меньше хронических заболеваний. В политическом плане антипрививочники тяготеют скорее к более правым взглядам, а те, кто намерены добровольно привиться, скорее к более левым.
Весьма показательно, что против любых обязательных прививок, в том числе от особо опасных болезней, выступили меньше 43% опрошенных антипрививочников. Иными словами, более половины из них не являются категорическими противниками самого принципа всеобщей вакцинации, они только считают, что она не нужна в случае с COVID-19. Ведь 54% из них уверены, что большинство людей преувеличивает опасность этого вируса.
Кардинально противоположного взгляда придерживается основная группа опрошенных - сторонники обязательной вакцинации, люди, как мы помним, скорее старшего возраста. Здесь 82% считают, что окружающие недооценивают исходящие от SARS-Cov-2 угрозы. И целых 92% представителей этой группы опасаются, что без предписанной государством вакцинации число тех, кто добровольно сделают себе прививку, окажется недостаточным для эффективной борьбы с пандемией.
А вот вторая по величине группа опрошенных верит в сознательность сограждан. 77% противников обязательной вакцинации считают, что такая мера просто не нужна, поскольку большинство жителей Германии, как и они сами, добровольно сделают себе прививку.
Кто окажется прав, станет понятно, скорее всего, к лету или даже осени 2021 года. Во всяком случае ни о какой обязательной вакцинации жителей Германии от COVID-19 в данный момент и речи нет. Пока правительство ФРГ озабочено тем, как сделать так, чтобы прививку побыстрее получили все те, кто этого непременно хочет.
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